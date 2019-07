Alessio Bruno è stato arrestato e condannato per direttissima per spaccio di sostanze stupefacenti. Il trentenne romano è uno degli ex protagonisti più amati di Temptation Island. Il giovane due anni fa partecipò al reality di Canale 5 insieme alla fidanzata Valeria Bigella, ma si invaghì della tentatrice Carmen Rimauro. Al termine del programma la coppia decise di uscire separata, per poi tornare insieme e scoppiare di nuovo definitivamente.

L'ex calciatore archiviata la relazione con la Bigella è divenuto celebre come influencer ed ha intrapreso una liaison con la bellissima Eleonora D'Alessandro. Nella giornata di ieri, Bruno dopo essere stato pedinato dagli agenti della polizia in zona Tiburtina, è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacenti. Nel corso di una perquisizioni domiciliare sono stati rinvenuti 5000 euro in contanti e ed un borsello contente della cocaina.

Per questo motivo dopo essere stato giudicato per direttissima, l'ex protagonista di Temptation Island dovrà scontare due anni e 8 mesi di carcere. Inoltre, dovrà pagare una multa da 14000 euro.

L'ex fidanzato di Valeria Bigella dopo essere finito su tutte le pagine di cronaca nera, ha cercato di fornire la sua spiegazione ma ha lasciato perplessi un po' tutti. Bruno ha infatti dichiarato di aver iniziato a spacciare da circa un mese per essere al pari della sua fidanzata.

Stando al racconto del giovane, la D'Alessandro guadagnerebbe molto di più di Alessio da qui l'idea di intraprendere la vendita di sostanze stupefacenti.

Chi è Eleonora D'Alessandro

Alessio Bruno dopo la rottura con Valeria Bigella ha ritrovato l'amore al fianco di Eleonora D'Alessandro. La nuova fiamma dell'ex calciatore è un volto noto del piccolo schermo. Eleonora è più piccola di sei anni rispetto Alessio Bruno ed in passato è stata Miss Universo Italia.

In seguito all'arresto dell'ex protagonista del reality condotto da Filippo Bisciglia in molti si sono chiesti se la nuova fidanzata di Alessio, starà vicino al suo compagno oppure le volterà le spalle. A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Eleonora. La giovane al commento di un utente: "Stai accanto ad Alessio anche ora", ha messo un like. Una risposta silenziosa che vale di più di mille parole.

Valeria Bigella rompe il silenzio: 'Non c'è niente da ridere'

Valeria Bigella dopo l'arresto di Alessio Bruno ha scelto la via del silenzio. Nelle scorse ore incalzata da alcuni commenti da parte dei suoi follower, ha deciso di esprimere il suo pensiero in merito alla vicenda. Alle accuse di alcuni follower sul fatto che la ragazza potesse essere felice di quanto accaduto, Valeria ha scritto in un commento: "Non c'è niente da ridere in queste situazioni".

Al contrario di quanto alcuni pensano, la Bigella sembra essere piuttosto preoccupata per la situazione vissuta dal suo ex.