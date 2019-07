L'estate è la stagione degli amori e dei flirt e dopo la nascita della passione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, Elodie Di Patrizi e Marracash, Francesco Monte e Isabella De Candia, anche per Andrea Damante ci sarebbe qualcosa che bolle in pentola. Il bel dj veronese sembrerebbe che stia trascorrendo serenamente le sue calde vacanze estive in compagnia di alcuni amici e di una bellissima ragazza bionda. Quest'ultima è Sara Croce, Madre Natura nell'ultima edizione di Ciao Darwin, immortalata anche da Il Vicolo delle News durante una performance live dell'ex tronista.

Damante e Sara Croce nelle Stories di Francesco Monte

Dopo la fine della sua lunga storia d'amore con Giulia De Lellis (ora felicemente fidanzata con Andrea Iannone), Andrea Damante è stato pizzicato di recente in alcune Instagram Stories dell'amico Francesco Monte che testimonierebbero la sua frequentazione con Sara Croce, Madre Natura di Ciao Darwin 8. I due appaiono sempre insieme nelle gite o nelle uscite fuori porta organizzate insieme alla loro comitiva di amici, tra cui è presente anche l'ex fidanzato di Giulia Salemi.

Insomma, tra il dj veronese e la bella Madre Natura dai lunghi capelli biondi c'è semplicemente amicizia oppure qualcosa di più? Chissà, quello che per ora sappiamo è che Damante ha voltato pagina dopo la sua storia con la De Lellis e si sta godendo i suoi trent'anni da single, ma non è detto che non sia pronto per innamorarsi nuovamente. D'altronde l'amore arriva quando uno meno se lo aspetta e questo potrebbe accadere anche all'irrequieto e libertino Damante, accusato più volte di aver avuto qualche scappatella durante la sua relazione con la bella Giulietta.

Andrea Damante: in arrivo il suo singolo 'Think About'

La carriera professionale da disk jockey di Andrea Damante sta andando a gonfie vele. Infatti il ragazzo ha già annunciato l'uscita del suo nuovo brano inedito intitolato "Think About", in programma venerdì 5 luglio. Nel singolo sono presenti delle collaborazioni piuttosto importanti: Malu Trevejo, il nuovo fenomeno di musica latina che in un paio di anni ha guadagnato 145 milioni di seguaci su YouTube e 7,8 milioni di follower su Instagram, e con Yung Miam, noto rapper americano del duo City Girls che ha lavorato con Drake nel brano intitolato "In My feelings".

La musica è una passione che è sempre stata presente della vita di Andrea Damante: ha realizzato pezzi house come "Follow my Pump" feat Adam Clay, ottenendo più di 4 milioni di streaming si Spotify e più di 20 milioni di visualizzazioni su YouTube, e "Rub It" prodotto assieme all'artista vincitore di numerosi dischi di platino, Rich the Kid.