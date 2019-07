Giulia Cavaglià in questo momento risulta essere una delle ex tronista più chiacchierate di Uomini e donne. La bella torinese dopo l'addio a Manuel Galiano è finita al centro del clamore mediatico. Nelle scorse ore alcuni fan hanno ipotizzato un riavvicinamento della Cavaglià al suo ex corteggiatore, Giulio Raselli.

Fin da subito Giulia ha dimostrato di essere una ragazza forte. Lei stessa tramite alcune Instagram Stories ha dichiarato di non strapparsi i capelli per nessuno, tanto meno per una storia andata male.

In queste ore alcuni fan hanno sperato che la giovane avesse un ripensamento nei confronti del suo ex corteggiatore.

L'ipotesi è nata da un video pubblicato dalla stessa Cavaglià. L'ex tronista si è fatta immortalare seduta sul sedile del guidatore di un'automobile. I follower più attenti hanno notato un particolare: l'auto incriminata, sarebbe identica a quella di Giulio Raselli. Al momento se si tratti di una pura casualità non possiamo saperlo.

L'unica cosa certa sono alcune parole pronunciate dall'ex corteggiatore: "Ragazzi non è per fare il filosofo, ma una cosa che posso assicurarvi e mi auguro che tutti voi non siate mai la seconda scelta di qualcuno". Dalle dichiarazioni del giovane le speranze dei fan sono andate in fumo, ma mai dire mai.

Ricordiamo infatti, che Raselli nel fornire la sua opinione sul caso Galiano ha invitato le persone ad andarci con cautela. Giulio si era detto sicuro su un momento complicato delle coppia.

Infine, incalzato dalle domande dei suoi fan su Giulia aveva riservato delle parole dolcissime: "Senza dubbio è una persona, con cui ho condiviso momenti bellissimi".

Guerra sui social tra Giulia ed il suo ex Manuel

Mentre i fan sperano in ripensamento di Giulia Cavaglià nei confronti di Giulio Raselli, è iniziata una guerra social tra l'ex tronista e Manuel Galiano. In merito alle voci di un presunto tradimento all'inizio la giovane aveva deciso di sorvolare, per poi tornare sui suoi passi.

Tramite il suo profilo social la Cavaglià ha confermato la rottura con Galiano, tanto da etichettarlo come un grande flop. Stando al racconto di Giulia, Manuel una volta lontano dai riflettori sarebbe cambiato nel modo di comportarsi. D'altro canto è arrivata la dura replica dell'ex corteggiatore: "Per te mi sarei preso altri 3 mesi d'insulti, pur di coprirti". Cosa abbia voluto dire l'ex corteggiatore con il suo intervento non possiamo saperlo. L'unica cosa che possiamo dire con certezza, che senza dubbio Manuel e Giulia saranno i protagonisti di un acceso confronto negli studi di Uomini e Donne.

Raffaella Mennoia infatti, ha annunciato che a settembre negli studi Elios avverrà un confronto tra le coppie scoppiate.