I palinsesti Mediaset 2019/2020 che sono stati presentati ieri sera, hanno confermato che nei prossimi mesi il pubblico assisterà alla messa in onda di ben due trasmissioni storiche nella loro versione Vip: Amici e Temptation Island. Il talent show ideato da Maria De Filippi, si prepara a debuttare in questa nuova veste tra la fine settembre e l'inizio di ottobre: per la conduzione, pare sia stata scelta Michelle Hunziker. A sostituire Simona Ventura alla guida del reality in cui coppie formate da personaggi famosi si fanno "tentare" da ragazzi/e single, secondo Davide Maggio dovrebbe essere Alessia Marcuzzi.

Amici Vip si farà: la conferma alla presentazione dei palinsesti

Ieri sera, a Santa Margherita Ligure, sono stati presentati i palinsesti Mediaset della stagione 2019/2020: a catturare l'attenzione della stampa, sono state le novità che la rete ha deciso di apportare alla sua storica programmazione, soprattutto in prima serata.

Una delle trasmissioni nuove che saranno proposte al pubblico dopo l'estate, è Amici Vip: soltanto un paio di settimane fa, ha iniziato a circolare la notizia secondo la quale i dirigenti di Canale 5 avevano in mente di mettere su una versione inedita del talent show, ovvero quella nella quale alcuni personaggi famosi mostrano quello che sanno fare nel canto e nel ballo.

Oggi, quella che prima era solo un'indiscrezione, ha trovato conferma nelle parole degli addetti ai lavori: il format ideato da Maria De Filippi si farà, e il suo debutto è previsto attualmente tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Nonostante ieri sera non sia stato ufficializzato il nome di colui/lei che presenterà Amici Vip (si è parlato di trattative ancora in corso), sul sito di Davide Maggio è possibile trovare un'interessante anticipazione a riguardo: pare che la padrona di casa del programma, sarà Michelle Hunziker.

Le voci che sono circolate nei giorni scorsi sul possibile approdo di Diana Del Bufalo al timone del talent show che l'ha scoperta artisticamente molti anni fa, sarebbero infondate: dovrebbe essere la showgirl di origini tedesche a prendere il posto che la De Filippi ricopre nella versione classica della trasmissione.

Temptation Island Vip potrebbe essere affidato alla Marcuzzi

Un'altra anticipazione che Davide Maggio ha dato sulla prossima stagione Tv, riguarda la seconda edizione Vip di Temptation Island e il suo conduttore: sono mesi, infatti, che i siti ipotizzano chi potrebbe sostituire Simona Ventura alla guida del reality show, e forse oggi si è arrivati ad una risposta definitiva.

Stando ai gossip che ha raccolto il giornalista, a presentare il format che mette alla prova le unioni tra personaggi famosi, dovrebbe essere Alessia Marcuzzi.

La romana, dunque, avrebbe avuto la meglio su Ilary Blasi (che ha detto di aver rinunciato perché non si sente adatta al ruolo) e sul veterano Filippo Bisciglia, già al timone della versione Nip da ben 6 anni.