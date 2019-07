Cresce l'attesa per il gran finale di Temptation Island, di cui questa sera verrà trasmessa la puntata degli ultimi tre falò delle altrettanti coppie rimaste in gara. Tuttavia questo non sarà l'ultimo appuntamento con il reality show di successo condotto da Filippo Bisciglia, dato che martedì sera sempre in prime time su Canale 5 ci sarà un altro speciale dove vedremo quali sono le novità delle coppie a distanza di un mese dal fatidico falò che li ha visti protagonisti. Una puntata che si preannuncia molto attesa dal pubblico da casa, desideroso di scoprire gli ultimi risvolti.

Lo speciale Temptation Island un mese dopo: le novità sulle coppie in gara

La puntata speciale di Temptation Island che vedremo in onda martedì 30 luglio su Canale 5 è stata già registrata e l'autore Fabio Pastrello, intervistato questa mattina dal sito web di Panorama, ha svelato un po' di anticipazioni su quello che vedremo in onda in questo ultimo speciale del reality show.

Pastrello ha confermato che il pubblico da casa avrà modo di vedere quello che è successo un mese dopo l'ultimo falò che hanno affrontato le sei coppie in gara a Temptation Island, annunciando che più di qualcosa è cambiato.

Al tempo stesso, però, l'autore del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha aggiunto che non sempre le coppie hanno invertito ciò che è successo al falò.

Insomma una puntata che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati del programma, i quali si domandano se alla fine tra Arcangelo e Nunzia sia finita per davvero oppure se il ragazzo è tornato di nuovo sui suoi passi dopo le 'preghiere' di Nunzia che lo ha implorato di non lasciarla e di andare via dal villaggio con lei.

A proposito, invece, della puntata di questa sera 29 luglio, durante la quale ci saranno gli ultimi tre confronti di questa fortunatissima stagione di Temptation Island (seguito da una media di oltre 3.6 milioni di spettatori a settimana), Fabio Pastrello ha anticipato che ci saranno dei confronti molto 'caldi'.

Questa sera gli ultimi tre falò a Temptation Island: si preannunciano molto 'caldi'

I protagonisti dovranno fare i conti con dei veri e propri ribaltamenti che si preannunciano del tutto inattesi.

L'autore ha svelato che proprio come accade nella vita quotidiana, quando si è con gli amici si dice 'Basta, non la perdono', poi però nel faccia a faccia che vedremo in onda questa sera su Canale 5 cambierà qualcosa.

Insomma dei confronti che promettono grandi scintille: Pastrello ha svelato nell'intervista a Panorama che questi ultimi falò sono durati circa due ore e mezza e hanno finito di registrare la trasmissione a notte fonda.