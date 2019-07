La storia d'amore tra ELEONORA Rocchini ed Oscar Branzani, scricchiola: a confermare i Gossip che sono circolati in questo periodo, è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in alcuni video che ha pubblicato su Instagram ieri sera. Ai fan che continuavano a chiedere spiegazioni sul gelo che è calato tra lei e il fidanzato recentemente, la toscana ha fatto sapere che è tutto vero: oltre a chiedere rispetto per la sua privacy, la ragazza ha puntualizzato che non è stata presa nessuna decisione definitiva ancora.

Eleonora e Oscar sempre più lontani

Le voci che sono circolate ultimamente su Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, sono fondate: è stata la stessa ragazza a confermare che c'è qualcosa che non va con il fidanzato in alcune Stories che ha pubblicato ieri su Instagram. Dopo un breve periodo di silenzio, dunque, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha fatto sapere: "Voglio specificare che io ed Oscar stiamo attraversando un periodo non sereno, non facile.

Non c'è neppure nulla di definito tra noi".

La toscana ha informato i curiosi fan che se non parla con loro del periodo difficile che sta vivendo nel suo privato, è perché non sa nemmeno lei cosa dire, in quanto non è stata presa nessuna decisione definitiva.

"Fino a quel momento, vi chiedo di rispettare la situazione e di avere un po' di tatto perché non è facile né parlarne né viverla una cosa così", ha detto Eleonora poche ore fa sui social network.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

A chi l'ha accusata di pubblicare foto e video nei quali si diverte nonostante sia in crisi con Branzani, la Rocchini ha risposto: "Non sono una persona che mostra il suo malessere e non lo farò mai. Quando soffro, io mi chiudo in casa e sto con me stessa".

Oscar non commenta la crisi con la fidanzata

Se Eleonora ha deciso di usare Instagram per confermare la crisi in corso tra lei ed Oscar Branzani, quest'ultimo preferisce restare in silenzio, almeno per il momento.

Probabilmente perché non è stata presa ancora nessuna decisione definitiva, l'ex tronista di Uomini e Donne non si sbilancia sul periodo difficile che sta vivendo la sua relazione: gli unici momenti che il napoletano condivide con le tante persona che lo seguono sui social network, sono quelli tenerissimi con il suo cane Ares.

La storia d'amore tra i due ragazzi è iniziata più di 3 anni fa negli studi del dating-show di Canale 5, lo stesso giorno in cui Andrea Damante scelse Giulia De Lellis.

Dopo una immediata convivenza e tanti viaggi in giro per il mondo, oggi Eleonora e Oscar si trovano ad affrontare il primo vero ostacolo che gli si è posto davanti da quando stanno insieme: riusciranno i piccioncini a risolvere i loro problemi e a riscoprirsi più innamorati di prima?