Per Angela Nasti, l'ex tronista di Uomini e donne protagonista dell'ultima edizione del dating show di Maria De Filippi, è giunto il momento di voltare pagina e di pensare al futuro. Dopo aver annunciato la fine della sua storia d'amore con Alessio Campoli, il corteggiatore che aveva scelto nel programma sentimentale di Maria De Filippi, ecco che la bella Angela ha scelto di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma e in queste ore ha ufficializzato il fidanzamento con il calciatore Kevin Bonifazi.

L'ex tronista Angela conferma il fidanzamento con Kevin Bonifazi

I due erano stati avvistati già in diverse occasioni assieme: in particolar modo erano venute fuori delle fotografie che li ritraevano assieme in vacanza ad Ibiza.

Kevin ed Angela, però, fino a questo momento non avevano ancora ufficializzato la notizia sui social, dove entrambi sono molto seguiti e amati dai propri followers.

E in queste ore è stata proprio l'ex tronista di Uomini e donne a rompere il muro del silenzio e a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. La bella Angela, infatti, ha confermato la sua relazione in corso con il calciatore Kevin con tanto di selfie che ha postato nella sezione 'stories' del suo profilo Instagram con l'aggiunta della didascalia 'Ciao'.

Un conferma clamorosa che toglie così tutti i dubbi delle ultime ore sul flirt in corso tra la Nasti e il calciatore da 300 mila euro a stagione. Tuttavia, quello che ha colpito maggiormente è stato l'atteggiamento da parte di Kevin, il quale dopo che la Nasti ha ufficializzato la loro relazione, ha preso una clamorosa decisione.

Bonifazi, infatti, ha disattivato il suo profilo ufficiale Instagram, molto probabilmente per evitare che i vari 'haters' si riversassero sul suo profilo per postare dei commenti poco carini in merito a questa nuova relazione che lo vede al fianco dell'ex tronista di Uomini e donne.

Al momento, quindi, l'account del calciatore risulta essere disattivato ma non si esclude che tutto possa tornare nella norma nel giro delle prossime ore.

Le parole di Angela sull'addio con Alessio

Intanto non mancano le polemiche e i dubbi su Angela Nasti, al punto che in molti l'hanno paragonata a Sara Affi Fella, la tronista dello scandalo di Uomini e donne. Lei, però, si è difesa dicendo che alla sua età sta in diritto di troncare una relazione nel momento in cui si rende conto che la persona che ha al suo fianco non è quella giusta.

Angela ha anche raccontato che l'Alessio che ha conosciuto in trasmissione a Uomini e donne non era lo stesso che ha vissuto per un mese lontano dai riflettori mediatici e quindi per questo motivo ha preferito interrompere la conoscenza.