Sono ormai passate parecchie settimane dalla rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli. I due si sono lasciati solo dopo 10 giorni dall'avvenuta scelta all'interno del programma televisivo Uomini e donne. Intorno alla vicenda è nata una grossa polemica e la tronista è stata accusata di aver preso parte al talk solo per fare business. Molti telespettatori hanno addirittura iniziato a levare il "Segui" dal profilo Instagram della ragazza, come segno di dissenso al suo comportamento.

Pubblicità

Pubblicità

Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce di una possibile frequentazione tra la ragazza e Kevin Bonifazi, calciatore del Torino e difensore della Nazionale Under 21. Ad accentuare sempre di più questa ipotesi sono state delle fotto scattate da entrambi nello stesso locale a distanza di pochi minuti.

Uomini e Donne, Angela Nasti potrebbe aver ritrovato l'amore con un calciatore

L'ex tronista di Uomini e Donne non è stata molto amata nell'arco del suo percorso all'interno del programma.

Pubblicità

La ragazza è stata accusata di essere troppo arrogante e presuntuosa. In molti i fan del talk della De Filippi che non hanno apprezzato la scelta fatta dalla donna e che avrebbe preferito Luca Daffrè. Poco dopo la scelta, i seguaci di U&D hanno subito notato che qualcosa non stava andando per il verso giusto tra i due neo fidanzati. La donna aveva infatti deciso di andare in vacanza ad Ibiza con i suoi genitori ed inoltre non aveva postato ancora alcuna foto con Alessio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Dopo un periodo di silenzio, la ragazza ha deciso di confermare che i due si erano lasciati e che lei aveva trovato una persona diversa da quella che aveva conosciuto all'interno del programma. Dopo la rottura, ad Angela sono stati affibbiati diversi flirt, l'ultimo quello con con Kevin Bonifazi. Secondo quanto riporta il sito di Isa e Chia, l'ex tronista avrebbe conosciuto il calciatore ad Ibiza e da quel momento hanno iniziato a frequentarsi.

Gli indizi social che non sono sfuggiti ai fan della Nasti

I seguaci della ragazza non hanno potuto fare a meno di notare che oggi Kevin Bonifazi era a Napoli e che i due erano a mangiare nello stesso locale.

Entrambi i ragazzi si sono infatti taggati nella stessa pizzeria a distanza di soli pochi minuti, cosa che ha alimentato il gossip nelle ultime ore. Per i seguaci della Nasti tra i due potrebbe esserci un flirt in corso. Al momento, la diretta interessata non ha smentito le voci, ma neanche confermato.

Magari la donna potrebbe presto esprimersi al riguardo e rivelare la verità. In precedenza, l'ex tronista aveva subito smentito un precedente flirt che le era stato affibbiato con quello che lei ha rivelato poi essere soltanto un amico.