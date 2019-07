La serie televisiva iberica “Il Segreto” continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset le prossime settimane, annunciano che Julieta Uriarte dopo essere stata abusata dai Molero a seguito delle nozze con Saul Ortega, farà molta fatica a nascondere il suo turbamento. Quest’ultimo dopo aver provato più volte a capire cosa succede alla sua amata senza ricevere nessuna risposta, riuscirà a scoprire il motivo.

Il fratello di Prudencio metterà alle strette Carmelo Leal e Don Berengario, e rimarrà sconvolto nell’apprendere che Eustaquio e Lamberto si sono approfittati della nipote di Consuelo.

Carmelo e Don Berengario rispettano la volontà di Julieta, il ritrovamento dei corpi dei Molero

La prossima settimana, i telespettatori italiani assisteranno ad una scena tremenda che vedrà protagonista Julieta. Quest’ultima dopo essere diventata finalmente la moglie di Saul verrà rapita e violentata dai Molero.

La nipote di Consuelo per fortuna farà ritorno a casa in carne ed ossa grazie all'intervento di Carmelo e Don Berengario. Il parroco e il sindaco però, prima di trarre in salvo la Uriarte si macchieranno le mani di sangue, perché metteranno fine all’esistenza di Lamberto ed Eustaquio. A quel punto il Leal e il sacerdote faranno sparire i cadaveri dei due defunti, e accetteranno di adeguarsi alla volontà di Julieta.

Quest’ultima ancora sconvolta per ciò che le è accaduto, chiederà a Carmelo e a Don Berengario di non rivelare a nessuno che è stata abusata. A quel punto il marito di Adela e il prelato faranno credere alle forze dell’ordine che i Molero hanno fatto perdere le loro tracce. Le anticipazioni delle prossime puntate, dicono che il delitto commesso dall’amico di Severo e dal parroco rischierà di venire alla luce a causa del maltempo.

Il sergente Meliton a seguito del ritrovamento delle spoglie di Lamberto ed Eustaquio Molero, inizierà a sospettare che la versione fornita da Carmelo e da Don Berengario sia falsa.

Il Leal mente alla polizia, Saul scopre che sua moglie è stata abusata

Il sindaco di Puente Viejo per non essere smascherato, si servirà della complicità di Adela, Irene, e di Severo, visto che affermerà alle autorità che i cadaveri che sono stati rinvenuti non sono quelli dei Molero.

Successivamente il Santacruz per proteggere il suo migliore amico fornirà una pista inesistente agli inquirenti, visto che chiederà alla moglie di scrivere in un articolo che Lamberto e il padre si trovano in Portogallo. Nel frattempo Saul dopo aver notato che Julieta è diversa da quando è stata sequestrata, cercherà di capire il motivo. Il fratello di Prudencio per vederci chiaro sull’intricata faccenda, inviterà Carmelo e Don Berengario a presentarsi nel in mezzo alla foresta di Puente Viejo tramite un biglietto anonimo.

Il maggiore degli Ortega non appena si troverà faccia a faccia con il sindaco e il parroco, capirà che sua moglie è depressa per via delle violenze carnali che ha subito. Per concludere Saul riunirà tutti i tasselli e crederà anche Severo e Consuelo erano a conoscenza della sconcertante verità. Cosa deciderà di fare l’ex pupillo di Francisca dopo aver scoperto come sono andate veramente le cose? Non resta che attendere i nuovi sviluppi dello sceneggiato.