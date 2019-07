Tra i momenti clou della puntata di ieri di Temptation Island vi è sicuramente quello del falò finale che ha visto protagonisti Jessica e Andrea. La coppia, fidanzata da svariati anni, ha deciso di rivedersi nuovamente al falò finale per mettere in chiaro le cose e per capire cosa fare, dopo che in queste settimane hanno messo a dura prova il loro sentimento nel villaggio delle tentazioni di Canale 5.

L'incontro tra i due non è andato a buon fine e al termine del falò abbiamo visto che Jessica è corsa tra le braccia del tentatore Alessandro, con il quale è uscita dal villaggio.

L'addio tra Jessica e Andrea dopo Temptation: lei corre da Alessandro

Il colpo di scena di questa storia, infatti, c'è stato proprio nel momento in cui Jessica dopo aver detto addio al suo fidanzato Andrea, ha deciso di rivedere nuovamente Alessandro, il ragazzo napoletano che in questi mesi l'ha fatta stare bene al punto da mettere in secondo piano la sua relazione che durava da anni.

L'incontro con Alessandro è stato decisamente emozionante per la ragazza, la quale voleva sapere da lui che intenzioni avesse. E la reazione del tentatore è stata positiva al punto che Alessandro avrebbe voluto baciarla di fronte alle telecamere ma Jessica ha preferito di no e così hanno rimandato questo momento intimo a quando sarebbero stati da soli, lontani dai riflettori di Temptation Island.

Ma in molti si stanno chiedendo cos'è successo una volta che i due sono usciti insieme dal villaggio, dato che le registrazioni del reality show sono terminate ormai da un po' di tempo. Jessica e Alessandro si stanno conoscendo oppure no? Una prova ufficiale su quello che sta accadendo non c'è, anche perché i ragazzi firmano un contratto che li obbliga a stare in silenzio e a non far trapelare notizie sul loro conto fin quando non sarà terminata la messa in onda del reality show su Canale 5.

I dubbi su Jessica e Alessandro dopo il reality

Tuttavia, i fan più attenti di Temptation Island, hanno notato che mentre Alessandro ha cominciato a seguire Jessica su Instagram, lei non ha ricambiato il follow. Un indizio che ha fatto nascere il sospetto di molti spettatori, i quali ipotizzano che tra la conoscenza tra i due possa essere giunta già al capolinea e quindi che si siano detti addio dopo poche settimane di frequentazione.

Tra l'altro sono sempre più incessanti le richieste social di coloro che vorrebbero vedere Alessandro sul trono di Uomini e donne a partire dal prossimo settembre. Il pubblico reclama la sua presenza e chissà se Maria De Filippi non prenderà davvero in considerazione l'ipotesi di offrirgli la 'prestigiosa' postazione del suo programma di successo del pomeriggio.