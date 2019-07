Angela Nasti è finita nuovamente al centro di una bufera mediatica. L'accusa nei suoi confronti, è quella di aver fatto una dichiarazione un po' antiquata, per via di una risposta ad una fan.

A quanto pare l'ex tronista partenopea sembra non temere affatto le critiche dei follower. Nella giornata di ieri, la sorella di Chiara Nasti ha chiesto ai suoi fan di farle compagnia durante un viaggio. Dopo aver interagito con alcune ragazze, un'utente le ha chiesto come far capire ad un ragazzo di essersi innamorata di lui.

E' proprio qui che si è scatenato un vero e proprio putiferio. Angela senza troppi peli sulla lingua ha detto di non essere in grado di aiutare la sua fan: "Posso darti solo un consiglio: penso che una donna non debba mai dimostrare l'interesse che prova ad un uomo". Infine, la Nasti ha rincarato la dose: "Ragazze fatevi corteggiare". Le risposta della giovane non è piaciuta proprio a nessuno.

In particolare su Twitter, l'ex tronista è stata accusata di avere una mente retrodagata.

Tramite un tweet un utente ha cinguettato: "Viviamo nel Medievo?" Altri invece, hanno cercato di far cambiare opinione alla Nasti. Alcuni utenti infatti, le hanno fatto notare che nel 2019 non c'è niente di male se una donna svela i suoi sentimenti ad un ragazzo.

Il pensiero di Angela Nasti può essere condivisibile o meno. Una delle cose che non può essere discussa è la libertà di espressione, che sia positiva o negativa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Baby Nasti innamorata di Kevin Bonifazi

Angela Nasti dopo l'addio lampo ad Alessio Campoli ha ritrovato il sorriso al fianco del calciatore Kevin Bonifazi. I due da quando sono usciti allo scoperto, hanno spaccato l'opinione pubblica. In particolare a finire nel mirino degli haters è stata ancora una volta l'ex tronista. Alcuni l'hanno accusata di aver trovato un fidanzato 'ricco e famoso'. Altri invece, non comprendono come mai a Uomini e Donne abbia impiegato tre mesi per trovare un ragazzo, mentre dopo Campoli in un paio di giorni si sua di nuovo fidanzata.

Alessio Campoli: 'Mi sono sentito preso in giro'

Alessio Campoli dopo la breve conoscenza con Angela Nasti all'esterno degli studi di Uomini e Donne, è tornato a parlare dell'addio all'ex tronista. Stando al racconto dell'ex corteggiatore, tra i due una volta usciti dal dating non era scatatta la scintilla. A quel punto Alessio avrebbe invitato Angela a rimanere a Napoli, mentre lui è tornato a Roma.

Il giovane intervistato da Raffaella Mennoia con molto rammarico ha detto: "Dopo aver scoperto che ha un nuovo fidanzato, conosciuto a Ibiza dopo solo 4 giorni, mi sono sentito preso in giro". Infine, Alessio Campoli è convinto che Angela lo abbia scelto, perché spinta dal pubblico.