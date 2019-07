Una delle coppie più chiacchierate del momento risulta essere quella formata da Veera Kinnunen e Dani Osvaldo: la ballerina svedese e l'ex calciatore si sono conosciuti durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle e fin da subito i telespettatori hanno notato il feeling instaurato dalla coppia, compreso Stefano Oradei, per ben 11 anni il fidanzato della Kinnunen. Nel corso del programma Stefano ha dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia nei confronti della sua fidanzata e addirittura il romano, a muso duro, aveva chiesto alla produzione di non far partire Veera per l'Argentina, dove ad attenderla c'era proprio il bell'Osvaldo per girare uno spot.

In quell'occasione Milly Carlucci, convinta della professionalità della Kinnunen, bacchettò Oradei e lo invitò a chiedere scusa pubblicamente per il suo comportamento.

Una volta ufficializzata la relazione Kinnunen-Osvaldo, i telespettatori hanno puntato il dito contro la storica conduttrice. In molti hanno chiesto alla Carlucci di porre le sue scuse per l'accaduto, visto che in puntata aveva difeso a spada tratta il comportamento della svedese e del suo allievo.

Tramite un'intervista per BlogTv, Milly Carlucci ha rotto il silenzio dichiarando: "Non mi occupo della vita privata dei miei ballerini". La storica conduttrice Rai ha cercato di sedare gli animi, visto che anche la produzione era stata messa in difficoltà: "Questo è servito a resettare la situazione e far capire che stavamo facendo un programma televisivo".

Sulla questione è intervenuta anche Carolyn Smith: la presidente di giuria, senza pensarci due volte, ha definito la Carlucci un capo sceso in difesa del suo programma. Inoltre, la Smith si è detta rammaricata per il comportamento di Stefano Oradei.

Veera e Dani volano in Argentina

La relazione tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sembra proseguire a gonfie vele. La neo coppia ha annunciato la liaison al mondo con un selfie, pubblicato dalla ballerina su Instagram durante una mini vacanza, i due poi sono volati in Argentina per le presentazioni di famiglia. Mentre la coppia è al settimo cielo, Stefano Oradei ne è uscito con le ossa rotte: il ballerino romano da circa due mesi è sparito dai social.

Nel frattempo il popolo del web si è schierato dalla sua parte, all'indirizzo della Kinnunen invece sono arrivati tanti commenti negativi. Infine, il ballerino può contare sul sostegno di Selvaggia Lucarelli: l'opinionista e giurata di Ballando con le Stelle, una volta appresa la notizia della love story tra la ballerina ed il concorrente, è apparsa piuttosto perplessa.