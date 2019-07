Sembra che le sorelle Nasti non riescano ad essere felici nello stesso periodo: proprio quando Angela ha ritrovato l'amore, sua sorella Chiara è tornata single. Direttamente da Ibiza, dove sono in vacanza da qualche giorno, le due belle napoletane hanno usato i social network per informare i fan delle novità sentimentali che le riguardano: l'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato su Instagram i primi selfie con Kevin Bonifazi, l'influencer ha confermato con un commento di aver chiuso la lunga storia con Ugo Abbamonte.

Angela Nasti innamorata del giocatore di Serie A: le prime foto social

Nonostante siano ancora in tanti a criticarla per aver lasciato Alessio Campoli a 13 giorni dalla scelta negli studi di Uomini e Donne, Angela Nasti non intende nascondere il suo nuovo amore. Sul profilo Instagram della 20enne, infatti, sono stati pubblicati i primi selfie di coppia con Kevin Bonifazi, il giocatore del Torino che ha fatto perdere la testa alla giovane non molto tempo fa.

I neo fidanzatini, dunque, hanno deciso di condividere con i loro fan alcuni momenti della vacanza romantica che stanno facendo a Ibiza: le prime foto della tronista con il compagno, sono state scattate vicino al mare cristallino delle Baleari.

La storia tra la napoletana e il calciatore di Serie A, però, continua a non convincere: secondo molti utenti, infatti, i due si sarebbero conosciuti quando lei stava ancora insieme al corteggiatore Alessio (cioè i primi giorni di giugno).

Chiara Nasti non sta più con Ugo: la conferma su IG

La più popolare delle sorella Nasti, Chiara, recentemente è finita al centro del Gossip per il motivo opposto di Angela: dopo più di due anni d'amore, è finita la relazione con il concittadino Ugo Abbamonte. La fashion blogger, dopo giorni di silenzio sulla sua chiacchierata vita privata, ha deciso di esporsi con un commento scritto per rispondere ad una persona che l'ha accusata di avere le stesse mire della tronista: sistemarsi con un giocatore famoso.

"Ma perché dovete sempre pensare male? Mi avete mai visto con un calciatore o altro? Ma poi, a voi cosa cambia? Sono single, quindi? A te entra o esce qualcosa?", sono queste le parole con le quali la napoletana ha confermato di non stare più insieme al ragazzo per il quale ha abbandonato l'Isola dei Famosi dopo neppure una settimana.

Le polemiche attorno a "Nastilove" (questo è il nome della giovane su Instagram), però, non riguardano solo la sua sfera privata: meno di due settimane fa, infatti, Chiara è stata al centro di un polverone mediatico per aver detto che non beve l'acqua da due anni perché non è di suo gradimento. Lo "spot" che l'influencer ha fatto a favore di una popolare bevanda gassata, ha fatto storcere il naso a molti, costringendola a fare dei passi indietro ma senza mai chiedere scusa per il cattivo messaggio che ha lanciato ai milioni di persone che la seguono sui social network.