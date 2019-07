Le anticipazioni della famosa telenovela iberica Il Segreto riservano entusiasmanti novità che interessano i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate della serie spagnola, Francisca Montenegro, interpretata dall'attrice Maria Bouzas, vorrà portare a termine un suo diabolico piano. La Montenegro vorrà, infatti, liberarsi di Roberto Sanchez e di Fernando Mesia, poiché entrambi gli uomini potrebbero compromettere il legame che la donna ha con la sua figliastra, Maria Castañeda.

Nel frattempo Roberto e Maria cambieranno idea, decideranno dunque di rimanere a Puente Viejo ed acquisiranno una tenuta vicino il paese, la proprietà de La Havana. Più tardi Francisca sembrerà assai felice che Maria abbia cambiato i suoi progetti e sia rimasta in Spagna.

Roberto e Fernando scatenano uno scontro a fuoco

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Francisca Montenegro rivelerà a Mauricio Godoy che presto avrà intenzione di far del male a Roberto Sanchez.

Più tardi Francisca cercherà di creare una discussione tra Roberto e Fernando, che andrà a finire addirittura con uno scontro a fuoco tra i due. Successivamente Fernando deciderà di trasferirsi a Madrid, ma prima di andarsene vorrà visitare la nuova casa di Roberto e Maria. Nel frattempo Francisca approfitterà della circostanza per portare a termine il suo terribile piano. La Montenegro confesserà a Roberto che Fernando in realtà tenterà di ucciderlo, per tale ragione la donna gli regalerà una pistola con la quale potrà difendersi nel caso il Mesia lo aggredisca.

Inizialmente Roberto non saprà se accettare l'arma cedutagli da Francisca, ma in un secondo momento deciderà di prenderla. Frattanto l'uomo deciderà di non rivelare nulla a Maria della vicenda. In questo modo Donna Francisca penserà di liberarsi definitivamente sia di Fernando che di Roberto.

Fernando lascia Puente Viejo

Mauricio non condividerà i diabolici piani di Francisca e si recherà da Fernando per rivelargli che la Montenegro ha consegnato una pistola a Roberto, cosicché lo informerà del pericolo incombente.

Frattanto il Mesia crederà immediatamente a Mauricio e deciderà di non andare all'appuntamento con Roberto, al contrario andrà subito via da Puente Viejo per recarsi a Madrid. Per tale ragione il perfido progetto di Francisca Montenegro andrà fortunatamente in disgrazia. Intanto Francisca, essendo all'oscuro del dialogo tra il Mesia e Mauricio, non riuscirà a capire il motivo della fuga improvvisa di Fernando Mesia.

Infine Mauricio sarà notevolmente felice e soddisfatto per aver evitato una sciagura ed essere riuscito a svolgere una buona azione.