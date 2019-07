Nuove anticipazioni della soap opera estiva, "Bitter sweet - Ingredienti d'amore", interpretata da Turku Turan (Alya), Ozge Gurel (Nazli Pinar) e Can Yaman. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda In Italia, su Canale 5, dal 22 al 27 luglio. La prossima settimana, al centro di tutte le vicende della soap, ci sarà il riavvicinamento fra Nazli e Ferit, l'acquisto e l'apertura del ristorante di Nazli e Manami e la decisione di Demet di denunciare suo marito.

La banca rifiuta di concedere un mutuo a Nazli

Le anticipazioni di "Bitter sweet" ci segnalano che Nazli deciderà di richiedere un mutuo per aprire il ristorante dei suoi sogni, ma la banca non glielo concederà per l'assenza di un reddito dimostrabile. Dopo aver saputo da Alya che Nazli si sta nascondendo da Ferit, Hakan deciderà di indagare a fondo nella questione per scoprire il vero motivo che si cela dietro le paure della ragazza.

Nel frattempo, Nazli e Ferit saranno entrambi fuori città per presenziare ad alcuni meeting di lavoro con dei giapponesi. La vicinanza forzata porterà i due giovani a riavvicinarsi involontariamente. Engin e Fatos ceneranno insieme a casa di lui.

Demet decide di denunciare il marito

Costretti a lavorare a stretto contatto, Ferit e Nazli finiranno per rinsaldare il loro rapporto e trascorreranno dei bei momenti insieme in hotel.

Poco dopo si presenterà in albergo il padre di Nazli che offrirà alla figlia i soldi necessari per l'apertura del ristorante. A quel punto, la giovane non perderà tempo e correrà a firmare i documenti necessari per avviare le pratiche di apertura del locale dei suoi sogni. Hakan litigherà con Ferit dopo che quest'ultimo si permetterà di licenziare diversi dipendenti dell'azienda senza chiedere il permesso a nessuno.

Deniz si renderà conto di amare veramente Nazli e si recherà a casa della giovane per conoscere suo padre. Hakan chiederà ad Alya di aiutarlo a creare un piano per costringere Ferit ad andare via dall'azienda. Nazli e Manami prenderanno possesso del ristorante che hanno acquistato, senza sapere che il loro terzo socio in affari ha venduto le sue quote ad un misterioso compratore. Alya rivelerà a Deniz qualcosa di così sconvolgente che finirà per minare i rapporti di quasi tutti i personaggi della soap.

Demet ascolterà una discussione di Hakan e deciderà di denunciare suo marito alle autorità. Nazli sarà molto impegnata a preparare il suo nuovo ristorante per il giorno della sua inaugurazione. Le forze dell'ordine sorprenderanno Hakan in un magazzino: l'Onder verrà ferito ad un braccio. Nonostante tutto, Hakan presenzierà ugualmente lo shooting fotografico organizzato da Demet. Arriverà il giorno dell'apertura del suo ristorante e Nazli sarà al settimo cielo.