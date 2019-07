Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta D'amore, giunta ormai alla sua sedicesima stagione. Le trame in questione si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 21 al 27 luglio, su Rete 4, alle ore 19:30. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'adozione di Felicitas da parte di Michael e Natascha, sulle indagini di Christoph per incastrare Xenia e sul ferimento accidentale di Denise.

Il dolore di Joshua

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Valentina temerà per la sua salute, quando i medici posticiperanno la sua visita di controllo. Eva e Robert metteranno da parte le loro divergenze per occuparsi della salute di Valentina. Joshua soffrirà moltissimo per la morte di Henning e cercherà conforto in Denise. Robert e Boris chiederanno spiegazioni a Xenia su quello che sta succedendo fra lei e Christoph.

Dopo aver fatto molte ricerche, Denise scoprirà l'identità del giovane protagonista del quadro che sta restaurando e la sua triste storia. Xenia si rivolgerà a Dimitri per procurarsi un'arma da fuoco. Per riuscire ad ottenere l'affidamento di Felicitas, Natascha e Michael saranno costretti a mandare via di casa André.

Xenia cede le sue quote a Werner

Christoph deciderà di impegnarsi ad incastrare Xenia per l'avvelenamento di Tobias e per l'omicidio di Henning Winter.

Così, si rivolgerà a Joshua e gli chiederà di sforzarsi a ricordare ciò che successe realmente la sera in cui vide per l'ultima volta il suo padre adottivo nel bosco. L'assistente sociale, Marco Krum, chiederà informazioni su Natascha e Michael a tutti gli abitanti del Furstenhof. Fra questi, sarà soltanto Jessica a parlare male della coppia e a raccontare a Krum della loro recente crisi coniugale.

Werner cercherà di convincere Xenia a vendergli le sue quote del Furstenhof e la donna accetterà. Poco dopo, però, il Saalfeld si renderà conto di aver aiutato una possibile assassina e chiederà consiglio a suo fratello André. Quest'ultimo gli consiglierà di tendere una trappola a Xenia per farla arrestare dalla polizia. Joshua incontrerà un vecchio amico di Henning, da cui otterrà un'importante prova per incastrare assassino dell'uomo con cui è cresciuto.

Krum si rifiuterà di concedere a Natascha e Michael l'adozione di Felicitas, a causa della relazione extraconiugale che la donna ebbe con Nills diverso tempo addietro. Intuendo di essere stata smascherata da Joshua, Xenia lo minaccerà con una pistola e gli sparerà a bruciapelo. Purtroppo per lei, il proiettile mancherà il bersaglio desiderato e colpirà Denise ad un braccio. Spaventata per il gesto ignobile compiuto, Xenia chiuderà Joshua e Denise in un furgone e fuggirà senza nemmeno soccorrere la figlia.