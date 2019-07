Inizia l'ultima settimana di 'Un posto al sole' prima della pausa che durerà per due settimane dal 12 al 23 agosto. In queste puntate estive di fine stagione, Serena sarà particolarmente determinata a fare ordine nella sua vita; inoltre ci sarà un colpo di scena nella vicenda di Arturo, nel momento in cui Alberto scoprirà che l'uomo è il padre di Marina. Ovviamente, ci sarà anche spazio per storyline più leggere con Renato Poggi insolitamente attratto da un'altra donna. Di seguito, le anticipazioni e le trame degli episodi di 'Un posto al sole' che andranno in onda nella settimana dal 5 al 9 agosto.

Serena affronta Leonardo

Lunedì 5 agosto

Serena, decisa a non voler destabilizzare la sua famiglia, si appresterà ad affrontare Leonardo per chiarirsi definitivamente con l'uomo. Renato Poggi si avvicinerà nuovamente a Nadia, ma le cose non andranno esattamente come lui poteva sperare. Ancora ossessionato dalla sua passione non corrisposta verso Michele, Cerruti sprecherà un'occasione davvero unica.

L'incontro di Renato

Martedì 6 agosto

Alex dovrà fare i conti con il lavoro, la convivenza con la sorella Mia e i problemi sentimentali con Vittorio. Serena, determinata a mettere la famiglia prima di ogni altra cosa, comunicherà a Filippo una decisione particolare che lo lascerà interdetto. Renato, dopo aver trascorso una pessima giornata, farà un incontro inatteso che potrebbe cambiargli la giornata.

Alberto scopre l'identità di Arturo

Mercoledì 7 agosto

Anita continuerà a flirtare con Vittorio, nel frattempo Renato sempre più in crisi con Nadia, inizierà a mostrare interesse nei confronti di un'altra donna. Alberto Palladini, presentatosi a sorpresa nella villa di Marina, scoprirà fortuitamente che tipo di legame unisce la Giordano e il suo giardiniere.

Una novità per Cerry

Giovedì 8 agosto

Alex sarà sempre più sotto stress a causa della sua attuale situazione.

Nel frattempo Alberto, venuto a conoscenza del fatto che Arturo è il padre di Marina, deciderà di trarre profitto da questa sua interessante scoperta. Cerruti, depresso per aver perso l'uomo amato, non saprà che presto arriverà una novità per lui.

Mia coccolata da Andrea e Arianna

Venerdì 9 agosto

Patrizio farà una richiesta a Ferri che potrebbe consentire a parenti e amici di Palazzo Palladini di trascorrere una splendida giornata assieme.

Alex e Mia saranno sempre più vicine e quest'ultima si troverà ad essere riempita di coccole e attenzioni da parte di Arianna e Andrea. Nel frattempo Vittorio, oramai giunto al limite della sopportazione, deciderà di prendere una decisione definitiva tra Alex e Anita. A causa di un equivoco, Clara verrà profondamente ferita da Alberto.