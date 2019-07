Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al triangolo amoroso che vede coinvolti Vittorio, Anita e Alex. Il giovane Del Bue si troverà in una situazione sentimentale molto complicata, ma questa volta sarà determinato a prendere una decisione definitiva che risolva la sua vita sentimentale una volta per tutte. Nonostante qualche difficoltà iniziale, Mia si godrà la convivenza con sua sorella alla Terrazza e verrà coccolata da Andrea e Arianna.

Nel frattempo Serena deciderà di affrontare Leonardo, per salvaguardare la stabilità della sua famiglia. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a queste storyline, che andranno in onda dal 5 al 9 agosto prima che inizi la pausa estiva.

Mia coccolata da Andrea e Arianna

La piccola Mia (Ludovica Nasti) e sua sorella maggiore Alex (Maria Maurigi) si troveranno a dover convivere assieme alla Terrazza tuttavia, almeno inizialmente, tale condizione non risulterà affatto facile per le due ragazze.

Non è chiaro se la coabitazione sarà temporanea o permanente, fatto sta che vivere assieme lontano dalla mamma avvicinerà molto le due sorelle Parisi. Inoltre Mia troverà in Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) l'affetto, le coccole e la comprensione di cui aveva bisogno.

La scelta di Vittorio

Dopo avere tradito Alex, Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) verrà assalito dai sensi di colpa, il ragazzo non riuscirà a trovare il coraggio di confessare la verità alla sua ragazza, ma nel frattempo continuerà a cadere vittima delle avance di Anita (Ludovica Bizzaglia).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Nel frattempo Alex non se la passerà affatto bene visto che si troverà a dover gestire contemporaneamente una difficile situazione familiare e la crisi di coppia con il giovane Del Bue. Quest'ultimo, logorato dalla sua situazione sentimentale così ambigua, deciderà di mettere la parola fine al triangolo amoroso e prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro.

La decisione di Serena

Serena (Miriam Candurro) si troverà a dover fare squadra assieme a Leonardo (Erik Tonelli) per scongiurare una possibile tragedia sulla barca, salvando così la vita a un gruppo di clienti cinesi.

Nonostante i due abbiano trovato una perfetta sintonia sul lavoro, la Cirillo deciderà di affrontare Leonardo e fare chiarezza in modo da non turbare la serenità della sua famiglia. In seguito Serena, determinata a mettere la sua famiglia prima di tutto, confiderà a Filippo (Michelangelo Tommaso) di aver preso un'importante decisione che lascerà l'uomo letteralmente senza parole. Non c'è dato sapere cosa dirà la Cirillo ai due uomini, ma le trame rivelano che la donna sarà determinata a mettere ordine nella sua vita.