Nei prossimi episodi si chiuderà la stagione 2018/2019 di Un posto al sole, che andrà ufficialmente in ferie dal 12 al 23 agosto. Tuttavia ci sarà il tempo per approfondire alcune storyline rimaste ancora in sospeso. Nonostante lo scetticismo iniziale di Ferri, Patrizio ha iniziato il suo lavoro come cuoco dello yacht con grande successo, e presto verrà mostrato l'incontro - che si preannuncia decisamente interessante - tra questi due personaggi che hanno interagito raramente all'interno della soap.

Nel frattempo verrà dato ampio spazio al personaggio di Renato Poggi che, in seguito ad una piccola crisi con la compagna Nadia, inizierà a provare attrazione per un'altra donna.

Patrizio e Ferri: arriva il momento dell'atteso faccia a faccia

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), nelle puntate precedenti di Un Posto al Sole, ha ricevuto un'offerta di lavoro come chef di bordo da parte di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) senza che Ferri ne fosse al corrente.

Roberto fin da subito non ha approvato questa scelta, ritenendo il giovane Giordano troppo immaturo e inesperto.

Nonostante ciò, il giovane cuoco è riuscito a dimostrarsi all'altezza della situazione, e così nelle puntate in onda dal 5 al 9 agosto finalmente giungerà l'atteso chiarimento tra Patrizio e Roberto, anche se al momento gli spoiler non riportano quale sarà l'esito del confronto.

La proposta di Patrizio

Negli ultimi episodi di Upas, Ferri sembra essere tornato buono e gentile, e la giornata da nonno perfetto trascorsa con Irene ne è un esempio lampante.

In quest'ottica, la proposta che gli farà Patrizio potrebbe arrivare proprio al momento giusto. A quanto pare, il giovane Giordano chiederà a Roberto l'autorizzazione a far trascorrere ad amici e parenti di Palazzo Palladini una giornata speciale.

Dalle anticipazioni non emergono ulteriori dettagli sulla richiesta del cuoco: stando alle caratteristiche del personaggio di Roberto Ferri, quasi certamente dovrebbe rifiutare questa proposta dilettevole ma, alla luce degli ultimi eventi, non si può escludere a priori che le cose possano andare diversamente.

Renato attratto da un'altra donna

La coppia formata da Renato (Marzio Honorato) e Nadia (Magdalena Grochowska) è sempre apparsa decisamente solida, eppure nelle prossime puntate i due dovranno affrontare una piccola crisi. Entrambi saranno coinvolti in piccole scaramucce estive, ma dopo la lite un tentativo di Poggi di riappacificarsi sortirà l'effetto opposto.

In seguito Renato farà un incontro inaspettato che lo porterà ad interessarsi ad un'altra donna.

Per adesso non sono stati forniti ulteriori dettagli sul prosieguo di questa vicenda, ma la sensazione è che si tratti di una storyline dai toni leggeri, quindi tutto dovrebbe risolversi positivamente per la coppia.