Nelle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 29 luglio al 2 agosto, Otello si troverà a dover scegliere tra la sua adorata Teresina e una nuova avventura. Inoltre verrà dato ampio spazio al processo a carico del colonnello Manlio Picardi, mentre Mia andrà a vivere alla Terrazza assieme a sua sorella Alex. A seguire le trame e le anticipazioni delle puntate in onda durante la settimana.

Otello tentato da una nuova avventura

Lunedì 29 Luglio

Otello sarà combattuto tra l'amore che prova per Teresina e l'inizio di una nuova emozionante avventura. Vittorio dovrà fare i conti con i propri sensi di colpa per aver tradito Alex, nel frattempo quest'ultima si troverà coinvolta assieme a Mia, in una decisione a sorpresa della madre. Patrizio Giordano avrà modo di confrontarsi per la prima volta con il suo nuovo capo, Roberto Ferri.

Si avvicina il processo

Martedì 30 luglio

Vittorio, divorato dai sensi di colpa per aver aver tradito Alex con Anita, non saprà se confessare o meno la verità alla sua ragazza. Il processo a carico di Manlio Picardi si avvicinerà sempre di più e Susanna e Adele saranno sempre più tese. Serena affronterà Filippo e, per il bene della sua famiglia, lo inviterà a migliorare alcuni lati del suo carattere.

Mia alla Terrazza

Mercoledì 31 luglio

Anche se l'avvocato Aldo Leone mostrerà molte perplessità sulla revisione del processo ad Arturo, Marina non demorderà e deciderà di lottare per ottenere giustizia per suo padre. Alex dovrà fare i conti con la nuova vita alla Terrazza assieme alla sorellina Mia, nel frattempo Vittorio sarà sempre più confuso in merito ai suoi sentimenti. Infine partirà ufficialmente il processo contro il colonnello Manlio Picardi.

Otello costretto a rientrare

Giovedì 1 agosto

A causa di un evento imprevisto, Otello si troverà costretto a rientrare prima del previsto dal motoraduno. Pur di dimostrare l'innocenza di suo padre, Marina deciderà di recarsi nel quartiere in cui viveva da bambina per poter incontrare la figlia del testimone che aveva accusato Arturo. Quando Adele si troverà dinanzi a Manlio al processo, verrà presa da un attimo di disperazione.

Serena e Leonardo uniti

Venerdì 2 agosto

A causa di un problema imprevisto sulla barca a vela, Serena e Leonardo si troveranno a dover unire le loro forze, per salvare la gita turistica promessa ad un gruppo di clienti cinesi. Raffaele e il padre di Marina avranno modo di rivivere i vecchi tempi e ritrovare la loro amicizia, nel frattempo la Giordano continuerà a lottare, essendo ben intenzionata a far scagionare Arturo dalle accuse mosse nei suoi confronti.

Nadia prenderà un'iniziativa di tipo balneare che sortirà una reazione inaspettata in Renato, causando tra i due una certa tensione.