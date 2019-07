Manca poco più di un mese alla prima registrazione della stagione 2019-20 di Uomini e donne. Sebbene il programma targato Maria De Filippi torni in onda su Canale 5 il 16 settembre, i suoi protagonisti si troveranno in studio con qualche settimana di anticipo e solo in tale occasione sarà possibile conoscere con certezza i nomi dei prossimi protagonisti. Nel frattempo continuano a rimbalzare sul web delle forti indiscrezioni su coloro che siederanno sull'ambita poltrona rossa e che avranno il compito di cancellare il deludente percorso di Angela Nasti e Giulia Cavaglià con le loro scelte Alessio Campoli e Manuel Galiano.

Pubblicità

Pubblicità

In passato, la redazione ha spesso chiamato in causa ex volti noti di Uomini e donne oltre che di Temptation Island. Tale abitudine dovrebbe essere confermata anche nella prossima stagione, tanto che negli ultimi giorni si fa sempre più insistente il nome di un ex tentatore ovvero il calciatore Alessandro Cannataro.

Il single Alessandro tra i papabili tronisti

Lo scorso anno era stata Teresa Langella a sedere sul trono di Uomini e donne dopo la fine dell'esperienza a Temptation Island (nel ruolo di single).

Pubblicità

Stando a quanto riportato dal portale 'Very Inutil People', fra qualche settimana la sua eredità potrebbe passare ad un altro volto noto del docu-reality ovvero il single Alessandro Cannataro. Quest'ultimo non va confuso con Alessandro Zarino, colui che ha stregato Jessica Battistello, convincendola a porre fine alla sua relazione con Andrea Filomena. Cannataro, infatti, non si è messo particolarmente in mostra nel corso dell'ultima edizione dell'isola delle tentazioni, poiché si vocifera che abbia rifiutato di corteggiare una fidanzata più vecchia di lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Oltre alla sua partecipazione a Temptation Island. Alessandro non è un volto del tutto estraneo al mondo di Uomini e donne. Lo scorso anno, infatti, era sceso dalle scale per conoscere Sara Affi Fella anche se il suo percorso non aveva portato a risultati degni di nota.

Gli altri nomi forti per il trono di Uomini e donne

La scelta di Alessandro Cannataro in qualità di tronista di Uomini e donne è molto probabile a poche settimane dall'annuncio ufficiale.

Ma chi saranno i suoi colleghi? I nomi che rimbalzano sul web sono sempre gli stessi a partire da Giulio Raselli (attuale tentatore di Sabrina Martinengo oltre che ex corteggiatore di Giulia Cavaglià), Antonio Moriconi e Klaudia Poznanska. Si parla insistentemente anche di Alessandro Zarino che, stando a quanto da lui stesso dichiarato a 'Uomini e donne Magazine' non ha continuato la frequentazione con Jessica Battistello dopo la fine delle riprese di Temptation Island.

Pubblicità

Qualsiasi sia la decisione per il trono, la richiesta del pubblico in tutti i social network dedicati al programma è sempre la stessa ovvero trovare persone alla ricerca dell'amore e non solo di facili likes su Instagram.