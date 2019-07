Arrivano le nuovissime anticipazioni della soap opera, "Tempesta D'amore", meglio conosciuta in Germania con il nome di "Sturm der liebe". Le trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia, su Rete 4, dal 14 al 20 luglio 2019. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scomparsa di Henning, sull'arrivo al Furstenhof di Marco Krum e sulla scelta di Xenia di rinchiudere Joshua e Denise in un camion.

Tobias cercherà un nuovo lavoro

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Joshua rimarrà molto sorpreso nel trovare un messaggio vocale di Henning sulla sua segreteria telefonica.

Valentina reagirà veramente male quando scoprirà che i suoi genitori sono in crisi e che Eva ha lasciato la loro casa per trasferirsi dai Sonnbichler. Anche Robert non sarà molto felice di ciò che sta succedendo al suo matrimonio e lo confiderà con Tina. Tobias deciderà di buttarsi il passato alle spalle, cercandosi un nuovo lavoro. Eva e Robert si riavvicineranno grazie alla malattia di Valentina. Fabien aiuterà Joshua a capire se la voce registrata sulla segreteria è veramente quella di Henning o no.

Denise aiuterà Joshua a superare il dolore per la morte del suo padre adottivo. Mentre Natascha si sta prendendo cura di lei, la piccola Felicitas scomparirà nel nulla. Dopo aver fatto molte ricerche in merito, Denise scoprirà chi è il giovane del dipinto e qual è stata la sua triste storia d'amore. Xenia si procurerà un'arma di fuoco attraverso un suo uomo di fiducia di nome Dimitri.

Verrà ritrovato il corpo di Henning

Denise rimarrà molto affascinata dalla tormentata storia d'amore tra l'ufficiale George e la sua innamorata Dora.

Natascha e Michael chiederanno ad André di trasferirsi in un altro appartamento per il bene di Felicitas. Preoccupato per il suo futuro, Paul deciderà di cercarsi un lavoro meglio retribuito. All'hotel arriverà un assistente sociale di nome Marco Krum, che dovrà stabilire se Natascha e Michael sono idonei ad adottare Felicitas o no. Xenia chiederà a Werner di acquistare le sue quote del Furstenhof e l'albergatore accetterà. La transazione, però, si bloccherà quando la donna chiederà al Saalfeld di pagarle in anticipo le quote.

André si arrabbierà moltissimo quando si renderà conto che Natascha e Michael lo stanno cacciando di casa. Verrà ritrovato il corpo senza vita di Henning e la notizia sconvolgerà Joshua. Marco Krum deciderà di non favorire l'adozione di Felicitas da parte di Natascha e Michael. Joshua deciderà di andare da Xenia per costringerla a confessare l'omicidio di Henning, ma la donna finirà per sorprenderlo. Non avendo più una casa e non essendo riuscito a trovare una camera d'albergo libera, André sarà costretto a dormire nella palestra del Furstenhof.

Xenia rapirà Joshua e Denise e li rinchiuderà in un camion.