Sospetti e insinuazioni sono diventati una costante tra i telespettatori di Temptation Island, il programma di maggiore successo dell'estate di Canale 5. Fin dalla prima puntata, infatti, hanno cominciato a rimbalzare le voci riguardanti possibili accordi tra i fidanzati, che avrebbero partecipato al programma per mettersi in mostra, nonostante la crisi già esistente nel loro rapporto. In particolare, erano stati Jessica Battistello e Andrea Filomena ad essere finiti nell'occhio del ciclone, dopo che alcuni utenti si erano detti certi che la coppia non fosse sincera e che rispondesse ad una sorta di copione da loro stabilito.

Nelle ultime ore, anche il single Javier Martinez è finito nel mirino dei più scettici, che hanno chiamato in causa il suo legame con una ragazza, precedente all'inizio delle riprese in Sardegna.

Javier Martinez sarebbe già fidanzato

La quarta puntata di Temptation Island, trasmessa su Canale 5 lo scorso 15 luglio, ha evidenziato un'inversione di rotta nel percorso di Ilaria Teolis. Se inizialmente era lei a soffrire dopo avere visto i video del suo fidanzato Massimo Colantoni con Elena, la vicinanza con il single Javier Martinez le ha permesso di aprire gli occhi, cominciando a porsi delle concrete domande sul rapporto con il compagno.

Javier ha persino portato Ilaria a conoscere la sua famiglia e, quanto visto, non è piaciuto affatto a Massimo che è scoppiato in un pianto liberatorio, rovesciando sedie e tavoli nel villaggio dei fidanzati. I telespettatori hanno così cominciato ad ipotizzare un futuro sentimentale tra Ilaria e il suo tentatore alla fine delle riprese in Sardegna ma, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, difficilmente i due diventeranno una coppia.

Il portale 'Very Inutil People', infatti, ha riportato su Instagram la voce secondo la quale Martinez sarebbe già fidanzato e tale rapporto risalirebbe al periodo precedente allo sbarco in Sardegna.

Il single di Ilaria nelle Marche con una ragazza

Il rumor secondo il quale Javier Martinez sarebbe già fidanzato si è diffuso tra il pubblico di Temptation Island in seguito all'avvistamento di lui nelle Marche in compagnia di una ragazza.

Quest'ultima, secondo quanto rivelato da 'Very Inutil People' non sarebbe una semplice amica ma la sua fidanzata storica, con la quale era già legato prima della sua entrata nel docu-reality in qualità di single. Se confermata, questa indiscrezione sarebbe un duro colpo per la redazione di Temptation Island (e più in generale di Uomini e donne) che aveva richiesto la partecipazione di tentatori liberi sentimentalmente, condizione necessaria per favorire la nascita di sentimenti con le varie fidanzate.