Fervono i preparativi per la prossima edizione di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, già confermato per la prossima stagione televisiva. E in queste ore trapelano le prime anticipazioni su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti della trasmissione di Canale 5, alcuni dei quali potrebbero arrivare dal mondo di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni attualmente in onda con grandissimo successo in prima serata.

I primi spoiler sui nuovi tronisti di Uomini e donne: spunta Alessandro Cannataro

Stando a quanto riportato sulla pagina Instagram 'Very Inutil People', tra i nuovi tronisti della prossima stagione di Uomini e donne trono classico potrebbe esserci il calciatore Alessandro Cannataro, che il pubblico della trasmissione di Canale 5 conosce già perché in passato è stato tra i pretendenti durante il trono di Sara Affi Fella, la tronista dello scandalo che ha fatto tanto discutere e parlare di se.

Alessandro quest'anno è tornato nuovamente in televisione nelle vesti di tentatore a Temptation Island: tuttavia la sua presenza non ha lasciato il segno, dato che il ragazzo non è riuscito a far breccia nel cuore di nessuna delle fidanzate in gara ed è stato eliminato dal villaggio dopo pochi giorni.

Tuttavia la redazione di Uomini e donne, capitanata da Raffaella Mennoia, avrebbe deciso di dargli una seconda possibilità e dal prossimo settembre potremmo vederlo nelle vesti di tronista, pronto a mettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella nel programma dei sentimenti di Canale 5.

Dal 16 settembre la nuova edizione di Uomini e donne in tv

Del resto non sarebbe la prima volta che uno dei protagonisti di Temptation Island, archiviata l'esperienza nel villaggio delle tentazioni, venga poi scelto come protagonista della nuova stagione di Uomini e donne: in passato è già successo diverse volte sia con dei fidanzati che con dei tentatori, che sono poi diventati tronisti del dating show sentimentale di Canale 5.

In attesa di scoprire se la trattativa per il calciatore Alessandro andrà ufficialmente in porto, vi diciamo che le registrazioni del programma prenderanno il via come sempre verso fine agosto/inizi di settembre. Le anticipazioni sulla messa in onda di Uomini e donne, invece, rivelano che la trasmissione tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 16 settembre, come sempre alle ore 14.45 circa.

Accanto alla versione del trono classico risulta confermata anche la versione del trono over, che vedrà ancora una volta Gemma Galgani nelle vesti di protagonista indiscussa.