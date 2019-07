Pronti per un nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole che vedremo in onda la prossima settimana su Rai 3, dal 22 fino al 26 luglio 2019. Occhi puntati sul giovane Vittorio, il quale dopo aver preso una sbandata per Anita, deciderà di tornare nuovamente sui suoi passi e in questa nuova settimana di programmazione della soap opera lo vedremo riprendere in mano le redini del suo rapporto, decisamente più stabile con Alex.

Un posto al sole, gli spoiler della prossima settimana

Vittorio, quindi, deciderà di dimenticare ciò che è successo in queste settimane con Anita per tornare nuovamente tra le braccia di Alex, ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole fino al 22 luglio, infatti, rivelano che al Caffè Vulcano il ragazzo riceverà la visita di Rosaria, madre della ragazza e Mia. La donna, con la scusa di voler vedere dove lavora la figlia, finirà per intromettersi anche nella sua vita privata e farà in modo che Vittorio la inviti a Palazzo Palladini.

Di lì a poco, infatti, vedremo che Rosaria e Mia saranno ospiti a pranzo a casa di Vittorio dove pochi minuti dopo arriverà, in maniera del tutto inaspettata, anche Assunta, che Mia non perde tempo a chiamare subito l'altra suocera.

Per Vittorio sarà davvero troppo e ritiene che la situazione gli stia sfuggendo di mano: cosa deciderà di fare a questo punto?

Gli spoiler dei nuovi episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi fino al 26 luglio in tv, inoltre, rivelano che Raffaele cade in un profondo sconforto nel momento in cui si renderà conto che Diego sta rischiando di rovinarsi la vita a causa della depressione che sta vivendo per la delusione d'amore subita.

Filippo vorrebbe un secondo figlio da Serena

Otello, invece, capirà che la lontananza fisica da Teresa sta compromettendo non poco la loro relazione mentre Marina riuscirà a vivere in grande sintonia con suo padre. Occhi puntati anche su Giulia: le anticipazioni della soap opera rivelano che la donna dopo essere stata per diversi giorni lontana da Napoli con Denis, tornerà in città e prenderà un'importante decisione.

Roberto, invece, farà da baby sitter alla piccola Irene mentre Filippo chiederà a Serena di avere un secondo figlio.

In attesa di vedere in onda questi nuovi appuntamenti con la celebre e amata soap opera del daytime di Rai 3, vi diciamo che potete rivedere tutti gli episodi trasmessi in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita free per dispositivi mobili, così da rivedere le puntate trasmesse in tv in qualunque momento lo desideriate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.