A breve si chiuderà la stagione 2018/2019 di Un posto al sole, per l'esattezza venerdì 9 agosto andrà in onda la season finale, ma i fan possono stare tranquilli poiché tale pausa sarà brevissima e lunedì 26 agosto partirà ufficialmente la nuova stagione. In queste puntate ci sarà il tempo per approfondire alcune importanti storyline tra cui quella che vede protagonisti Serena e Leonardo. Quest'ultimo, come anticipato dal settimanale Telepiù, deciderà di mostrare le sue reali intenzioni provando a baciare Serena e la reazione della Cirillo sarà decisamente spiazzante. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Upas, relative a questa intrigante storyline, che andranno in onda fino al 9 agosto.

Il tentativo di baciarla

Presto Serena (Miriam Candurro) e Leonardo (Erik Tonelli) si troveranno lavorare fianco a fianco raggiungendo un'intesa perfetta. I due, sorpresi da un problema alla barca a vela, faranno squadra per tentare di salvare il giro turistico promesso ad un gruppo di clienti cinesi, riuscendo ad evitare un potenziale disastro. Leonardo però in seguito farà qualcosa che destabilizzerà Serena incrinando il rapporto di intesa che si stava formando tra i due.

Il ragazzo proverà a baciare la Cirillo, non è chiaro se il tentativo andrà a vuoto o se Leonardo riuscirà a strappare un bacio alla donna, ma è invece certa la reazione che avrà Serena. La donna resterà profondamente turbata e stizzita da tale gesto e cercherà solo di trovare un modo per gettarsi l'accaduto alle spalle.

Leonardo assunto a tempo pieno

La strategia di Serena di provare ad evitare Leonardo per dimenticare l'accaduto sarà destinata a fallire miseramente, poiché mentre la donna sarà intenta a giocare con la piccola Irene (Greta Putaturo) nel parco di Palazzo Palladini, riceverà una notizia inaspettata che la destabilizzerà.

In seguito ad una riunione speciale indetta da Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) a cui parteciperà anche Filippo. Serena si troverà Leonardo dinanzi a sé anche se la donna farà di tutto per non incrociare lo guardo dell'uomo. L'ordine del giorno sarà quello di promuovere Arena e affidargli mansioni di maggiore responsabilità, il che lo porterebbe tra l'altro ad essere a strettissimo contatto proprio con la Cirillo.

Serena decisa a chiarire la situazione

Leonardo si renderà conto che Serena durante la riunione era molto tesa e le chiederà spiegazioni attraverso un messaggio. La donna a questo punto deciderà di mettere in chiaro la situazione una volta per tutte. Non è chiaro cosa dirà Serena a Leonardo ma la donna sembrerà determinata a mettere la sua famiglia dinanzi a tutto. E questo la porterà a prendere una decisione alquanto discutibile che lascerà Filippo (Michelangelo Tommaso) senza parole.