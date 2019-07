Torna lo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca leader degli ascolti del pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni della nuova puntata in onda venerdì 2 agosto dopo la soap opera di "Una Vita", rivelano che Ferit Aslan perderà completamente la ragione, quando apprenderà che Hakan Onder è implicato nella morte di Demir e Zeynep. Per questo motivo, l'affarista si recherà a casa Onder, dove darà vita ad un violento scontro contro il marito di Demet.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, andato in onda giovedì 1° agosto su Canale 5 abbiamo visto che i tentativi di Manami (Ayumi Takano) di riavvicinare Nazli a Ferit sono andati a vuoto. La cuoca e l'affarista, infatti, si sono dimostrati molto freddi durante una riunione di lavoro con alcuni clienti del Sol Levante. Un distanza dovuta alla scoperta da parte dell'Aslan del tradimento della Piran con la complicità di sua sorella Asuman.

L'auto dei genitori di Bulut è stata manomessa

Ma ecco che Bulut ha ideato un piano per riavvicinare lo zio e l'amica. Nel frattempo, un addetto al parcheggio ha notato un particolare interessate sull'auto coinvolta nel drammatico incidente costata la vita ai genitori di Bulut (Alihan Türkdemir). L'uomo, infatti, ha detto a Ferit che i freni erano stati manomessi, tanto che quest'ultimo ha subito sospettato di Hakan.

Ferit vede una lite tra Demet e Hakan

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, riguardanti la nuova puntata numero 40 in onda venerdì 2 agosto alle ore 14:45 su Canale 5 annunciano un furioso scontro tra due personaggi. In particolare, Ferit si recherà a casa Onder dove assisterà ad una furiosa lite tra Demet e Hakan. Quest'ultimo, infatti, sarà molto adirato nei confronti della Kaya, per non averlo informato dell'intenzione di abortire il piccolo che aspettava.

L'Aslan si scontra con l'Onder

Una scena che terrorizzerà Bulut, tanto da chiamare al telefono Nazli e l'Aslan. I due, a questo punto, correranno presso la loro abitazione, dove l'affarista si scaglierà come una belva contro l'Onder accusandolo della morte di Demir (Mert Yavuzcan) e Zeynep. Fortunatamente l'intervento di Deniz riuscirà a portare la calma tra i due rivali. In questa occasione, il cognato del Kaya confesserà alla moglie di essere estraneo ai fatti, raccontati dal manager, il quale deciderà di portare via il bambino da quella casa.

Come proseguirà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulla serie tv con protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman, ricordando che per rivedere le puntate basterà collegarsi sul sito "Mediaset Play".