Nuovo spazio dedicato all’avvincente soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore la cui versione originale è intitolata Dolunay che tradotto in italiano significa Luna piena. Le puntate in programmazione nelle prossime settimane saranno ricche di colpi di scena. In particolare si registrerà un'importante svolta riguardante la morte dei genitori di Bulut dato che Ferit scoprirà che i suoi parenti non sono deceduti in modo casuale.

L’Aslan, per potersi ricongiungere con suo nipote, convincerà Nazli Piran a sposarlo. L’annuncio delle imminenti nozze farà cambiare atteggiamento a Deniz che si arrenderà all’idea di conquistare la cuoca. Il musicista troverà conforto tra le braccia della sua ex fidanzata Ayla.

Ferit deluso da Nazli, i genitori di Bulut non sono morti in modo casuale

Dalle trame relative ai prossimi episodi italiani si evince che Deniz purtroppo continuerà ad essere ossessionato da Nazli.

Il musicista, stufo di vedere la cuoca sempre più complice con Ferit, si vendicherà proprio quando il ricco imprenditore diventerà socio di lavoro della giovane. L’Aslan rimarrà profondamente deluso dalla Piran perché verrà a conoscenza dal fratello di Demet che la copia del documento redatto da Demir, finita poi nelle mani del giudice, è stata fotografata da Asuman. L’architetto, deluso dal comportamento della cuoca, deciderà di chiudere il loro ristorante e prenderà le distanze da Nazli.

A quel punto la coinquilina di Fatos preparerà le sue valigie per tornare a vivere ad Antiochia con la sorella. Fortunatamente le Piran rimarranno ad Istanbul perché l’Aslan rinuncerà a distruggere la carriera della chef. In seguito il ricco imprenditore, pur non avendo perdonato Nazli, farà una proposta spiazzante alla giovane. Tutto comincerà quando Ferit scoprirà che Demir e Zeynep non sono morti in modo casuale poiché la loro vettura fu sabotata.

Deniz rinuncia a far breccia nel cuore della Piran, Ayla consola il suo ex fidanzato

L’architetto, convinto che dietro la morte dei suoi cari ci sia lo zampino di Hakan, troverà la soluzione per fargli perdere il ruolo di tutore legale di suo nipote. Nel frattempo l'Onder farà sparire, con l’aiuto dei suoi scagnozzi, le tracce relative al suoi coinvolgimento nel decesso dei genitori di Bulut, arrivando addirittura a porre fine all’esistenza di Celali e di Resul.

L’Aslan, dopo aver capito che l’unico modo per portare via Bulut dall’abitazione del presunto assassino è quello di avere una moglie, proporrà a Nazli di sposarlo. Quest’ultima, dopo le iniziali titubanze, accetterà di adeguarsi alla volontà dell’Aslan soprattutto quando la farà sentire nuovamente in colpa per la collaborazione che sua sorella ha avuto con gli Onder. A questo punto Ferit e la cuoca inizieranno ad organizzare il loro finto matrimonio con l’obiettivo di vincere la sentenza in tribunale.

Non appena scoprirà di non avere nessuna possibilità di conquistare Nazli, Deniz deciderà di tirerso indietro. Il musicista, pur essendo ancora innamorato della sorella di Asuman, farà presente alla diretta interessata di essere disposto ad essere soltanto suo amico. Il fratello di Demet, dopo la delusione amorosa con la Piran, si lascerà consolare da Ayla che, nonostante tutto, continuerà ancora ad amarlo.