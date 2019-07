Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Otello si prenderà una piccola rivincita personale su chi lo riteneva oramai un anziano sul viale del tramonto. L'ex vigile Testa si troverà a salvare la vita di un suo amico e il suo gesto lo renderà una celebrità sul web, anche se gli eventi successivi potrebbero non essere altrettanto piacevoli. Nel frattempo Giulia deciderà di incontrare il suo amato Denis, ma il loro ricongiungimento non andrà esattamente come avrebbe desiderato la donna, mentre a sorpresa tornerà a Napoli Patrizio Giordano. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a queste storyline, che andranno in onda fino al 19 luglio.

Otello nuovo eroe del web

Abbandonato dalla sua Teresina e convinto di avere oramai perso la stima dei suoi ex colleghi, Otello (Lucio Allocca) non se la passerà affatto bene, ma il destino avrà in serbo una grossa occasione di rivalsa per lui. L'ex vigile Testa riuscirà a salvare la vita al suo amico Renato: la sua impresa avverrà per puro caso, tuttavia lo renderà una star del web, donandogli l'iniezione di autostima di cui aveva bisogno. Otello, inebriato dalla popolarità del web, inizierà a commettere alcuni errori verso amici e parenti ed il primo a farne le spese sarà il povero Renato (Marzio Honorato) che verrà definito, nei suoi racconti, un vecchio malridotto.

Successivamente la situazione precipiterà poiché l'uomo, accecato dalla fama sui social, inizierà ad allontanarsi dalle persone che gli vogliono bene nel mondo reale.

La delusione di Giulia

Giulia (Marina Tagliaferri), in preda all'ansia a causa della gelosia verso Denis (Corrado Tedeschi), deciderà di rompere gli indugi e raggiungere il suo compagno. Tuttavia questa sua breve vacanza non andrà esattamente come previsto: durante la sua permanenza la donna dovrà infatti affrontare un evento spiacevole che stravolgerà tutti i suoi piani e le farà perdere ogni certezza sulla sua relazione.

Torna Patrizio

Inaspettatamente, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) tornerà a Napoli dichiarando di aver finito il suo stage. Il ragazzo inizialmente sarà un po' infastidito dalla latitanza del fratello Diego (Francesco Vitiello), ma presto la sua attenzione si sposterà su una vicenda di tutt'altra natura. Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) saranno alla ricerca di uno chef abile e fidato da assumere per il loro progetto di chartering e proporranno il lavoro proprio al giovane Giordano.

Dopo qualche iniziale perplessità, Patrizio deciderà di accettare l'ottima proposta lavorativa e si appresterà con entusiasmo a diventare ufficialmente il loro chef di bordo.