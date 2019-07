Le anticipazioni delle puntate di Bitter Sweet - Ingredienti D'amore, che vanno da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio, sottolineano che ci saranno dei nuovi colpi di scena nel rapporto tra Asuman e Demet. Le due donne si renderanno protagoniste di uno scontro e la sorella di Nazli non avrà intenzione di accettare i ricatti della moglie di Hakan, alla quale darà un avvertimento preciso. La fotografa spiegherà ad Asuman che, nel caso in cui dovesse svelare a Ferit la verità intorno alle foto, lei si recherà da Hakan per dirgli dell'intenzione della moglie di abortire.

Nazli si vedrà costretta a lasciare il posto di lavoro nella villa di Ferit e accetterà di mettersi a confronto con una nuova sfida lavorativa dopo la proposta di Deniz. Quest'ultima chiederà alla cuoca di lavorare nel suo ristorante, ma la donna non saprà se sarà il caso di accettare questa richiesta.

Nazli lascia il posto di lavoro nella villa del dottor Aslan

Continuerà il litigio tra Asuman e Demet.

Hakan si divertirà a provocare Ferit partecipando a una riunione alla quale non era stato invitato, ma il suo intento sarà solo quello di far arrabbiare il rivale. Deniz, Nazli e Bulut decideranno di andare a un ristorante per il pranzo, dove verranno raggiunti dal dottor Aslan. Ferit ed Engin andranno fino in fondo in merito al passato misterioso di Asuman e saranno in grado di ottenere delle risposte importanti.

Nazli consegnerà le dimissioni al datore di lavoro. Ferit, però, vorrà trovare il modo per costringere la ragazza a rispettare il patto di lavoro firmato nel momento in cui ha ottenuto l'impiego.

Fatos ed Engin annunciano il loro fidanzamento

La giovane cuoca avrà un incontro con l'amica Manami, che le proporrà di aprire un ristorante, ma non avrà la possibilità di realizzare questo sogno. Fatos ed Engin saranno felici di ufficializzare il fidanzamento e Nazli deciderà di sciogliere il contratto con Ferit.

Deniz, dal canto suo, vorrà dare i propri voti a Demet nel corso di una riunione aziendale. Il proprietario del ristorante penserà che sia giusto mettere la sorella a capo delle pubbliche relazioni, dandole un'opportunità lavorativa importante.

I sospetti di Ferit intorno allo strano comportamento della Piran

La Piran sarà pronta per cogliere al volo la proposta di Manami con l'intento di coronare il suo sogno aprendo un ristorante nella città di Istanbul.

Ferit verrà informato di questa notizia da Tahir e comincerà ad avere dei sospetti sul motivo per il quale la cuoca non gli abbia detto la verità. La coppia formata da Can Yaman e Ozge Gurel sta dimostrando di riuscire a conquistare lo spettatore grazie alla centralità della tematica amorosa.