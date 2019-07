Una vita darà grande spazio alla vicenda relativa alla scomparsa del figlio di Blanca anche nei prossimi episodi. Le trame inerenti le puntate in onda dal 22 al 27 luglio rivelano che Riera stabilirà un'alleanza con Diego per cercare Moises e nel frattempo Samuel sembrerà fare il doppio gioco visto che arriverà a mentire ad Ursula. Intanto, Flora bacerà Paquito mentre Silvia partirà alla volta dell'Italia in compagnia di Esteban. Infine, Iñigo scoprirà che Peña non ha mai perso la memoria.

Una vita, Ursula aggredisce Carmen

Le trame Una vita dal 22 al 27 luglio, rivelano che Samuel e Diego parleranno con Leonor e Felipe e diranno loro che il piccolo Moises è ancora vivo. Arturo si recherà dal medico perché ha intenzione di sottoporsi ad un intervento per la rimozione della cataratta, ma il luminare gli dirà che per procedere deve prima perdere del tutto la vista. Il Colonnello, in seguito alla brutta notizia, deciderà di non dire nulla a Silvia sul suo stato di salute.

Iñigo scoprirà che Flora ha baciato Paquito ed avrà il terrore che lo scandalo generato dal gesto della sorella pregiudichi gli affari de La Deliciosa. Samuel parlerà con Blanca e riuscirà a convincerla a non partire per il convento. Cristina, si sentirà in colpa per aver manipolato le vicine e così quando il colonnello Valverde vorrà parlarle, si rifiuterà di farlo.

Ursula avrà la certezza che ad aiutare Diego a trovare il luogo in cui si trova Moises sia stata Carmen e per tale motivo farà in modo che la domestica faccia una passeggiata notturna e tramite uno scagnozzo, la ferirà alla mano per farle capire che deve stare al suo posto. Riera, non appena verrà a conoscenza di ciò che è successo a Carmen, giurerà vendetta nei confronti della Dicenta.

Riera propone un'alleanza a Diego

Servante dirà a Paquito che l'unico modo che ha per non perdere il lavoro è rivelare che è stata Flora a baciarlo, ma l'uomo non vorrà farlo, in quanto agendo in tal modo comprometterebbe l'onore della ragazza. Riera dopo aver giurato vendetta nei confronti di Ursula, si recherà da Diego e gli proporrà un'alleanza: lo aiuterà a ritrovare Moises in cambio di appoggio nella lotta alla Dicenta.

Cristina Novoa dirà a Leonor di aver soltanto seguito gli ordini di Ursula. Esteban scoprirà che l'amico che cercava di far rimpatriare è morto di tubercolosi nelle Filippine. Silvia per cercare di consolarlo, lo abbraccerà in piena calle Acacias mentre Ursula li spierà da lontano. In seguito, la Dicenta minaccerà di far licenziare Paquito. Flora, a quel punto, per aiutare l'uomo, parlerà con Ursula e le farà presente che è stata lei a prendere l'iniziativa.

Leonor inviterà i vicini a La Deliciosa e tramite una registrazione, farà scoprire loro che Cristina li ha ingannati per far conoscere i loro segreti ad Ursula.

Samuel mente ad Ursula, Flora rovista tra le cose di Peña

Flora entrerà di nascosto nella camera di Peña e scoprirà che il suo dipendente ha raccolto molte fotografie di Iñigo e si chiederà per quale motivo lo abbia fatto. Intanto, Samuel convincerà Blanca ad andare a parlare con Diego, il quale le mostrerà il richiamo degli Angeli che è trovato in convento e le dirà che Moises è vivo.

La Dicenta junior, che a causa delle manipolazioni della Novoa si era convinta del contrario, tornerà in sé e deciderà di dare inizio ad un piano per farla pagare ad Ursula. Flora comincerà a rovistare tra le cose di Peña, il quale la coglierà sul fatto, ma anziché arrabbiarsi con lei, le dichiarerà il suo amore. Ursula si recherà da Arturo e gli riferirà di aver visto Silvia ed Esteban abbracciarsi per strada. Il Valverde andrà su tutte le furie e la manderà via di casa salvo poi rimproverare la Reyes per aver avuto uno slancio affettuoso così evidente nei confronti del Marquez. Ursula scoprirà che Blanca e Diego non si sono recati dai Vilaroz come le avevano detto. Samuel per proteggere la moglie ed il fratello, mentirà alla Dicenta dicendogli di aver consumato il matrimonio con Blanca in una pensione fuori città.

Silvia parte per l'Italia con Esteban

Silvia proporrà ad Arturo di fare un viaggio in Italia, ma l'uomo che sta per diventare cieco, le dirà di no. La donna, a quel punto, deciderà di proporlo ad Esteban che al contrario sarà entusiasta di partire con lei alla volta del Bel Paese. I domestici utilizzeranno le erbe portate da Jacinto per fare degli infusi rilassanti, ma verranno tutti colti da strane allucinazioni al punto tale da vedere addirittura un televisore. Agustina capirà che il colonnello le ha mentito e che purtroppo la sua intuizione era giusta: l'uomo è sul punto di perdere la vista. Iñigo così come sua sorella, deciderà di entrare nella stanza di Peña e grazie a ciò che troverà, capirà che l'uomo non ha mai perso la memoria come ha tentato di fargli credere. Blanca, tornerà ad Acacias 38 per scoprire dove si trova Moises, ma ad un certo punto faticherà a tenere a bada la sua rabbia nei confronti di Ursula e cercherà di colpirla.