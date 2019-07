Nella serata di martedì, si è svolta la cerimonia di presentazione dei palinsesti Rai per il prossimo autunno. Tra i tanti nomi della prossima stagione, Antonella Clerici è stata la grande esclusa.

La conduttrice lo scorso anno ha detto addio a La Prova del Cuoco, dopo 18 anni al timone. Quest’anno i vertici di viale Mazzini hanno deciso di cancellare Sanremo Young e Portobello, nonostante avessero riscosso successo. Al momento l’Antonellina nazionale, si trova con un contratto di 1 milione e 250 mila euro per restare ferma ai box.

A quanto pare dopo la decisione di essere lasciata ferma, la Clerici è rimasta molto delusa. Intervistata dal settimanale Oggi, Antonella si è detta molto delusa e amareggiata. “Non sono andata alla presentazione, perché non avevo nulla da presentare. Ma questo non significa che non lavorerò”. La conduttrice si è detta fiduciosa di una soluzione per lei, poiché sa adattarsi molto bene in ogni ruolo.

Nel corso dell’intervista rilasciata alla rivista, Antonella ha preferito non scendere in polemica con i vertici Rai ma ha lanciato una velata frecciatina.

Incalzata dal giornalista sul fatto che potesse andare a lavorare per la concorrenza, Antonella ha detto: “Se non mi sento amata, vado altrove”.

La Clerici senza troppi peli sulla lingua ha speso delle belle parole per Amici o C’è Posta per te. Infine, ha confessato che le piacerebbe molto sedere sui banchi di Striscia la Notizia. Chissà se, vista la situazione della conduttrice, Pier Silvio Berlusconi non prenda la palla al balzo.

È polemica per l’esclusione della Clerici

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dai telespettatori.

Non a caso i suoi programmi fanno sempre dei grandi ascolti. La notizia di una sua esclusione dai palinsesti sta facendo molto discutere. Sono tanti i fan che in queste ore stanno esprimendo parole di sostegno per la conduttrice. Secondo alcune indiscrezioni, la scelta di mettere in panchina la Clerici sarebbe causata da alcuni vecchi dissidi con l’attuale direttrice Teresa De Santis.

Rai, stagione 2019/2020: Carlo Conti, Mara Venier, Lorella Cuccarini

I palinsesti Rai 2019/2020 hanno confermato Carlo Conti, Caterina Balivo e Bianca Guaccero.

Mara Venier e Simona Ventura raddoppieranno l’impegno con due programmi. Fabio Fazio traslocherà su Rai2. Una delle novità prevede il ritorno di Lorella Cuccarini alla conduzione de La Vita in diretta con il giornalista Alberto Matano. Tiberio Timperi approderà a Uno Mattina, mentre Francesca Fialdini avrà un programma tutto nuovo la domenica pomeriggio al posto di Cristina Parodi. Tra i confermati ci sono anche Amadeus, Flavio Insinna, Stefano De Martino e Mia Ceran.