Le anticipazioni delle puntate della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che vanno da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio svelano che si creeranno nuovi scontri tra Demet e Asuman. La moglie di Hakan si vedrà costretta a recarsi in clinica dove incontrerà il ginecologo al quale vorrà chiedere l'interruzione di gravidanza. Asuman racconterà alla donna di sapere la verità riguardo al fatto che è incinta e comincerà a minacciare Demet dicendole di essere pronta alla vendetta.

Pubblicità

Pubblicità

La sorella di Nazli spiegherà a Demet che, se dovesse raccontare a Ferit la verità sulla persona che ha scattato le foto, lei dirà a Hakan dell'aborto.

I continui litigi tra due rivali come Asuman e Demet

Arriverà il tempo delle riflessioni per Nazli che dovrà capire se sia giusto accettare l'offerta di lavoro ricevuta da Deniz dopo aver mostrato l'intenzione di lasciare la casa di Ferit. Asuman e Demet non molleranno la presa e continueranno ad essere in combutta sul lavoro facendosi delle minacce a vicenda.

Pubblicità

Hakan farà andare su tutte le furie Ferit aderendo alla manifestazione a cui non era invitato, a differenza dell'Aslan. Ferit si renderà conto della malafede di Asuman e potrà servirsi dell'aiuto di Engin per essere al corrente del segreto nascosto dalla giovane donna.

La proposta fatta da Manami alla giovane cuoca

Lo zio di Bulut costringerà Nazli a lavorare presso la sua villa dopo che la ragazza ha scritto una lettera di dimissioni per mettersi alla ricerca di un nuovo impiego.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La donna, però, dovrà tornare sui propri passi dopo aver ricevuto il ricatto di Ferit che la costringerebbe a pagare una cifra esosa come penale per recesso anticipato del contratto. La Piran non si troverà in possesso della somma richiesta dall'uomo e sarà costretta a proseguire il lavoro. Un altro capitolo riguarda un personaggio che diventerà centrale nelle prossime puntate di Bitter sweet. Si tratta di Manami, un amica di Nazli che farà una proposta di lavoro allettante alla giovane chef intenzionata a realizzare il suo sogno dopo anni di sacrifici.

Fatos ed Engin, fidanzati ufficiali

La sorella di Asuman si renderà conto di non avere una disponibilità economica ma si dimostrerà insofferente nei confronti della rigidità assunta dal datore di lavoro in merito alla clausola del contratto. Deniz le proporrà di anticipare la somma necessaria all'apertura del negozio, ma la ragazza non vorrà contrarre un debito con il migliore amico di Ferit. Fatos ed Engin saranno pronti per dare una notizia importante rendendo ufficiale il loro fidanzamento.

Pubblicità

Nazli troverà il coraggio di sciogliere il contratto con l'Aslan e sarà contenta di poter aprire un ristorante con Manami.