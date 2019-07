Dopo l’addio di Nunzia e Arcangelo, l’attenzione dei telespettatori di Temptation Island 2019 si è concentrata, oltre che sulla coppia Jessica e Andrea, anche su Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, con quest’ultima che, nel corso della terza puntata, ha allacciato un rapporto sempre più stretto con il tentatore Javier Martinez, molto apprezzato dal pubblico dei social. La Teolis, dopo aver visto l’avvicinamento tra il fidanzato con la single Elena, si è lasciata andare con l’aitante sportivo di origini argentine e, questo fatto, ha trovato l’apprezzamento dei telespettatori che sembrano tifare per la neo coppia.

Dalle indiscrezioni, intanto, pare che la crisi tra Ilaria e Massimo non troverà soluzione, tanto che alcuni rumors parlano di un addio definitivo per la coppia al termine del reality.

Ilaria e il fidanzato Massimo si sarebbero detti addio dopo Temptation Island

Dopo le prime puntate in cui abbiamo visto Massimo al centro delle dinamiche, prima attratto dalla single Federica Lepanto e successivamente da Elena, ora è il turno della fidanzata Ilaria che finalmente ha deciso di cambiare rotta e ha deciso di lasciarsi andare, trovando conforto tra le braccia del bel tentatore di origini argentine Javier Martinez.

Una svolta inaspettata per la Teolis e che ha stupito anche il pubblico da casa che, nonostante tutto, ha apprezzato il suo atteggiamento a discapito di quello del fidanzato. Da quanto riportato anche dal sito ‘Il Vicolo delle news’, pare che Massimo e Ilaria siano usciti separati da Temptation Island, almeno secondo quanto riportato da alcuni amici vicini alla coppia. Pare dunque che i due, nel prosieguo delle puntate, non riusciranno a superare le loro divergenze e si diranno addio ad un prossimo falò di confronto.

Temptation 2019: Javier Martinez, il tentatore che ha conquistato Ilaria Teolis

Se i rumors parlano di un addio tra Ilaria e Massimo, non è dato sapere se il tutto sia dovuto anche all’infatuazione della ragazza per i giovane Javier Martinez. Il tentatore è il single che in questa settima edizione di Temptation Island ha fatto breccia nel cuore del pubblico femminile e in quello di Ilaria. Javier, detto Javi, classe 1995, ha 24 anni, è nato in Argentina ma è cresciuto in Sardegna e ha giocato come pallavolista ad ottimo livello nel nostro campionato.

Il suo avvicinamento a Ilaria, come prevedibile, ha mandato su tutte le furie il fidanzato di lei Massimo e, solo nel corso delle prossime puntate scopriremo se il giovane sngle riuscirà a far cadere in tentazione la sua preda.

Appuntamento dunque per lunedì prossimo, in prima serata su Canale 5, per scoprire come si evolveranno le vicende legate a Javier, Ilaria e Massimo.