Lunedì 1 luglio è andata in onda una nuova movimentata puntata di Temptation Island: i protagonisti assoluti della serata sono stati Arcangelo e Nunzia. Dopo aver visto il fidanzato baciare una tentatrice in esterna, la napoletana ha deciso di lasciarlo al falò di confronto, salvo poi ripensarci qualche giorno dopo. Cristina, Ilaria, Jessica e Katia hanno fatto arrabbiare parecchio i loro compagni avvicinandosi pericolosamente ai single nel villaggio. L'appuntamento di ieri sera con il reality Mediaset, comunque, ha ottenuto un vero e proprio "boom" d'ascolti, nettamente in crescita rispetto alla settimana scorsa.

Pubblicità

Pubblicità

Nunzia pronta a dare una seconda chance ad Arcangelo

La storia d'amore tra Arcangelo e Nunzia potrebbe non essere finita: nonostante i due si siano lasciati al falò all'inizio della seconda puntata di Temptation Island, la ragazza ha chiesto alla produzione di poter incontrare il fidanzato per un nuovo chiarimento.

A spingere la napoletana a chiudere una relazione durata 13 anni è stato il bacio che il suo uomo ha dato ad una tentatrice in un momento dell'esterna in cui pensava di non essere ripreso dalle telecamere.

Pubblicità

Dopo un iniziale tentennamento ad accettare il confronto finale richiesto dalla sua dolce metà, il ragazzo si è presentato in spiaggia ed ha provato a giustificare a fatica l'avvicinamento che ha avuto alla single pochi giorni prima.

Il colpo di scena vero e proprio, però, è arrivato a metà serata circa, quando Filippo Bisciglia ha informato il pubblico che Nunzia ci ha ripensato: dopo aver riflettuto per qualche tempo in albergo sulla fine del suo rapporto, la giovane ha deciso di richiedere un altro faccia a faccia con Arcangelo per capire se ci sono le basi per tornare insieme.

La puntata dell'1 luglio si è conclusa con l'arrivo del partenopeo al falò e qualche anticipazione video di quello che i telespettatori potranno vedere soltanto lunedì prossimo: per sapere come è andata a finire tra i due, infatti, si dovrà aspettare non meno di una settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Il 22% di share per il reality di Canale 5

A farla da padrone nella seconda puntata di Temptation Island sono state le arrabbiature dei fidanzati nel vedere le loro dolci metà avvicinarsi troppo ai single nei villaggi: Jessica fatica a staccarsi da Alessandro, Ilaria prova molta simpatia per Javier, Katia apprezza la fisicità dei tentatori e Cristina non disdegna le attenzioni di Sammy.

L'appuntamento con il reality Mediaset che è andato in onda ieri sera, comunque, ha fatto registrare dei dati d'ascolto ancora più alti rispetto a quelli già ottimi della scorsa settimana: oltre 3,7 milioni di persone hanno guardato la puntata dell'1 luglio (lunedì scorso erano circa 3,5 milioni), per uno share del 22,41% che ha permesso alla rete di stravincere la serata.