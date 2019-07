Eleonora Rocchini e Oscar Branzani formano sicuramente una delle coppie più amate di Uomini e donne. I due, una volta abbandonato il programma alcuni anni fa, non si sono mai separati. Sul web entrambi si sono infatti sempre mostrati più felici e affiatati che mai, condividendo con i loro follower diversi momenti della loro vita quotidiana e dei loro momenti di relax. Da quello che emerge sul web però, Eleonora e Oscar potrebbero essere in crisi. A scatenare i sospetti sulla questione sono state state alcune frasi postate dai due nelle loro storie e sotto le loro foto pubblicate su Instagram.

Uomini e Donne, probabile crisi tra Oscar ed Eleonora

Branzani e Rocchini ormai abitano insieme da diverso tempo, ma da qualche giorno non si sono più mostrati in compagnia l'uno dell'altro. Ad incrementare i sospetti dei fan è stata una foto dello stesso Oscar che in un post pubblicato ha inserito la seguente descrizione: "Se qualcuno ti delude non prendertela, era il massimo che poteva offrirti".

Successivamente, quest'ultimo ha postato sulle sue storie una frase che recita così: "Nel lato giusto del letto sbagliato".

Poco tempo dopo, anche l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è espressa attraverso le sue storie su Instagram scrivendo: "Certo che sono sostituibile, poi però fammi sapere se è lo stesso". Queste parole sono state interpretate in maniera molto negativa dai fan, che temono tra i due ci possa essere una crisi in atto. Numerose sono state le domande arrivate sul web ai diretti interessati sulla loro situazione sentimentale.

Eleonora Rocchini replica alla domanda di un fan

Ovviamente, il popolo dei social e soprattutto i fan più accaniti di Uomini e Donne, sono curiosi di sapere cosa stia succedendo tra i due in questo periodo. Ultimamente sembravano essere molto uniti mentre si godevano una vacanza lontano dallo stress quotidiano, ma qualcosa potrebbe essere adesso cambiato. Alcune ore fa, Eleonora ha risposto ad un commento di un fan che scriveva che i seguaci di entrambi si meritavano una risposta su quello che sta accadendo tra lei ed Oscar e che è inutile cancellare i commenti sotto le foto.

La Rocchini ha ha replicato affermando che quando avrà qualcosa da dire al riguardo lo farà. La donna ha precisato di non capire perché debba essere obbligata a condividere tutto con i seguaci e che per lei dovrebbe essere un piacere farlo e non una cosa forzata. "Voi la mettete come se fosse un dovere. Io non devo proprio niente, l'unica cosa che devo è rispettare me stessa ... se ci sarà qualcosa di bello o brutto sicuramente verrà condiviso con voi" chiarisce Eleonora.

Questa sua risposta molto vaga però, ha avvalorato ancora di più l'ipotesi dei fan che tra i due ci sia qualcosa che non va.