Arrivano le anticipazioni Beautiful riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019 su Canale 5 alle ore 13:40 circa. Negli episodi della settimana precedente, Thorne e Katie si sono fidanzati ufficialmente. E’ poi continuata la battaglia legale per la custodia del piccolo Will, che ha finito per allontanare Brooke e Ridge, in quanto hanno opinioni differenti a riguardo. Se il Forrester è dalla parte di Katie, la Logan ha assicurato allo Spencer tutto il suo appoggio, ricevendo anche un passionale bacio.

Tra Xander e Zoe sembrano esserci problemi, in quanto lo stagista ha respinto le sue insistenti avance, non volendo rovinare il rapporto con Emma. Cosa succederà nelle prossime puntate?

Beautiful: Brooke destabilizza Ridge

Stando alle nuove anticipazioni Beautiful, nelle puntata della prossima settimana in programma du Canale 5, si parlerà ancora del processo riguardante la custodia esclusiva del piccolo Will.

Dopo le recenti discussioni, Ridge e Brooke arriveranno ad allontanarsi in maniera preoccupante. Nei precedenti episodi, la Logan si è schierata nettamente dalla parte di Bill, promettendogli di aiutarlo a ottenere la custodia del figlio, Bill, riconoscente e decisamente sorpreso da tali parole, ha sorpreso Brooke con un bacio. Dello stesso avviso non sarà Ridge che, al contrario di sua moglie, penserà che Katie sia la persona più adatta a dare le cure necessarie a Will, in quanto Bill Spencer è sempre occupato nel lavoro e di certo non ha un grande istinto paterno, visti anche i discutibili trascorsi con i suoi figli.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Hope colpevolizza Steffy

Ridge è convinto che se Katie sposerà Thorne, potrà offrire a Will una famiglia ricca di amore e di protezione. Nel frattempo, ci sarà l'ennesima discussione tra Hope e Steffy. la figlia di Brooke non approverà il fatto che la Forrester abbia deciso di inserire nella grande azienda di suo padre sia lo stagista Xander che Sally Spectra, senza chiedere prima il suo parere.

Il clima di tensione sarà spezzato dall'aria di romanticismo che si respirerà dopo che Katie e Thorne annunceranno a tutta la famiglia Forrester il loro fidanzamento ufficiale. Nonostante Katiedimostri di essere intenzionata a essere una buona madre per Will, offrendogli anche una famiglia solida, Brooke non cambierà idea, continuando a stare dalla parte di Bill. Ridge invece sarà con Katie e questa divergenza di opinioni su un tema così importante, farà inevitabilmente discutere i due coniugi.

Bill chiede a Justin di contattare il giudice

Il furbo Bill, come suo solito, cercherà la via più comoda per ottenere la custodia del piccolo. Lo Spencer dirà a Justin di contattare il giudice che dovrà dare la sentenza per la custodia, che cosa avrà in mente? Nemmeno Thorne e Katie si faranno cogliere impreparati, in quanto i due penseranno bene di convolare a nozze, fregando così Bill prima che il giudice dia la sua sentenza definitiva sulla custodia di Will.

Le anticipazioni Beautiful dal 22 al 26 luglio avvertono però che questo asso nella nella manica potrebbe ritorcersi contro i due fidanzatini.