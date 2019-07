Il matrimonio di Thorne e Katie sarà il protagonista delle puntate di Beautiful che Canale 5 trasmetterà dal 29 luglio al 2 agosto a partire dalle ore 13:40. La coppia velocizzerà la data delle nozze per fare in modo di avere un'arma in più per la custodia esclusiva di Will: il giudice potrebbe, infatti, guardare positivamente l'affidamento del bambino ad una famiglia unita e felice. Il fatto, però, non piacerà affatto a Bill Spencer, pronto a tutto per non perdere i suoi diritti sul bambino.

E se da un lato, l'editore apparirà furioso contro l'ex moglie, tentando di prendere contatti con il giudice incaricato del caso, dall'altro sarà Ridge a compiere una mossa inaspettata grazie ai suoi trascorsi con una persona che avrà un ruolo determinante in questa vicenda.

Brooke e Ridge damigella e testimone

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana confermano la rapidità con la quale Thorne e Katie diventeranno marito e moglie.

Lo sposo chiederà a Ridge di fargli da testimone, evidenziando come i problemi di un tempo siano stati archiviati. Brooke, invece, sarà la damigella di Katie nonostante il parere negativo nei confronti della battaglia legale contro Bill. Alla cerimonia sarà presente anche Donna, rientrata a Los Angeles per la gradita occasione. Carter sarà l'officiante ed Eric porgerà gli anelli agli sposi: tutto si concluderà senza particolari intoppi con la famiglia unita e i neo-coniugi Forrester felici e innamorati, tra l'affetto dei propri cari.

Nel frattempo, Bill Spencer tramerà alle loro spalle confrontandosi con Justin: il suo obiettivo è tentare ogni strategia in suo potere per non perdere Will. Ma qualcuno potrebbe precederlo nel contatto con il giudice affidatario del caso.

Ridge prende contatti con il giudice McMullen

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful, Ridge continuerà ad intromettersi nella battaglia legale per la custodia di Will.

E per permettere a Katie di raggiungere l'obiettivo prefissato ricorrerà ai trucchi solitamente utilizzati da Bill Spencer. Sarà lo stilista, infatti, a prendere contatto con il giudice incaricato del caso ovvero Craig McMullen, una sua vecchia conoscenza dei tempi del college. All'epoca era stato Ridge a finanziare gli studi di Craig, permettendogli così di ambire all'importante carica. Il fatto verrà ricordato da Forrester al suo vecchio amico, al quale sarà richiesto di restituire il favore fatto molti anni prima.

Nonostante l'iniziale rifiuto da parte di McMullen, la situazione si evolverà ben presto proprio a favore della custodia esclusiva a Katie. E il fatto potrebbe causare problemi anche peggiori.