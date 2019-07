La settimana prossima, a partire dall'otto luglio fino al dodici, sarà davvero piena di colpi di scena e sorprese per quanto riguarda gli episodi della Serie TV targata Mediaset Beautiful. Gli avvenimenti che genereranno maggior stupore saranno le decisioni di Ridge riguardo il finanziamento della linea "Intimates", creata da sua figlia Steffy. Tutto ciò, porterà una serie di conflitti tra Brooke ed il marito.

Come risultato, ci sarà una discussione molto accesa tra la Forrester e la bella Logan.

Inoltre, Zoe cercherà in tutti i modi di approfittare della situazione attuale al fine di tornare dal suo ex fidanzato, poiché Xander ha provato a baciare Emma senza però riuscirci.

Anticipazioni Beautiful: Steffy decide di cambiare idea su Liam

Di grande importanza sarà l'episodio di lunedì 8 luglio 2019, poiché sarà incentrato su Steffy, la quale dopo aver lasciato che Hope e Liam potessero coronare il loro sogno d'amore, cambierà improvvisamente idea al riguardo.

La giovane ragazza capirà quanto sia difficile tollerare la felicità dei due, quando lei viene sempre delusa: proprio questo motivo la spingerà a chiedere un aiuto a suo padre, al fine di aiutarla a separare i due lavoratori dell'azienda.

Invece, la puntata di martedì 9 luglio, porterà moltissime novità: Ridge sarà in conflitto con Brooke a causa della difficile decisione di far prevalere la linea di Steffy piuttosto che quella di Hope. La donna, darà quindi vita ad un profondo scontro con il coniuge.

Nel frattempo, mercoledì prossimo, Steffy sarà sempre più contraria e irritata dalla relazione dei neo-sposi Hope e Liam. La donna sarà sempre più delusa da sé stessa, in quanto non riesce a far vivere alla figlia Kelly un'infanzia normale. Intanto, la giovane Hope sarà molto determinata a lavorare, al fine di evitare che la decisione del proprietario dell'azienda le rovini la carriera a causa della scelta sulla linea di abiti.

Hope e Steffy litigheranno

Parlando degli episodi che andranno in onda il prossimo fine settimana, è importante dire che Hope e Steffy saranno davvero in gravi rapporti.

Infatti, le due donne saranno protagoniste di un forte e pesante scontro durante il quale la Logan si renderà conto di aver sbagliato a criticare la Forrester. Hope confesserà all'interlocutrice di essere riuscita nel suo progetto, poiché è la figlia di Ridge, ma in realtà la sua linea non è migliore di quella della 'rivale'.

Infine, venerdì, si formerà un triangolo amoroso tra Emma, Zoe e Xander. Il giovane proverà ad approcciarsi ad Emma, ma riceverà un rifiuto.

L'occasione si presenterà per Zoe, pronta per riconquistare il suo ex ragazzo.