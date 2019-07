La frequentazione tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sembra proseguire a gonfie vele: nella giornata di ieri con un post su Instagram il giovane ha spiazzato tutti.

I due ex protagonisti del Grande Fratello 16 terminato il reality-show hanno iniziato a vedersi sempre di più. Daniele per questo motivo, è stato più volte bersagliato sul web. L’accusa nei suoi confronti da parte di alcuni haters, è stata quella di aver deciso di frequentare la ragazza dal cuore di latta, solo per ottenere visibilità.

L’imprenditore veronese nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram, che lo ritrae insieme alla vincitrice della sedicesima edizione del GF. Alle spalle dei due ex gieffini si trova la fontana di Trevi. A cogliere di sorpresa i fan non è stata la foto in sé, ma la didascalia di Dal Moro: “Continuare pure a fare congetture su quello che sia giusto o meno fare. Nel frattempo sbam”.

Le parole del giovane agli occhi dei più attenti e maliziosi, sono risuonate come una velata frecciatina a tutte le critiche ricevute dai follower.

Intanto, ricordiamo che Martina e Daniele non hanno mai ammesso di essere una coppia fissa. La stessa Martina Nasoni ha confessato di frequentare Daniele: tuttavia se le basi gettate dai due sono queste, non ci vorrà molto ad ufficializzare la relazione.

Torna il sereno tra Daniele e Martina

Tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni è tornato il sereno: i due nelle scorse ore si erano resi protagonisti di un litigio sui social. Martina durante una diretta Instagram, è stata più volte stuzzicata dalle battute di Daniele.

All'ennesima risata del veronese, la Nasoni è letteralmente sbottata: “Falla finita, non sei spiritoso”. Visto l’umore negativo della giovane, ad un certo punto Dal Moro ha abbandonato la diretta. Alla base del litigio sembrava esserci proprio la voglia di incontrarsi, ma nessuno dei due voleva muoversi dalla propria città. A quanto pare alla fine ha ceduto proprio Martina: il ragazzo infatti, aveva dichiarato di non poter muoversi da Roma a causa del lavoro.

Fan entusiasti

Nonostante Daniele Dal Moro sia stato preso di mira da alcuni haters per la scelta di frequentare Martina, la maggioranza dei fan è al settimo cielo. Sotto lo scatto del giovane sono arrivati numerosi commenti positivi all'indirizzo della coppia: “La Fontana di Trevi è uno dei monumenti più belli, ma voi gli fate concorrenza”, “Fregatevene di quello che dice la gente”, “Daniele non darla vinta alla gente, che è cattiva e invidiosa.

Siete bellissima ma soprattutto veri”. A quanto pare la coppia sembra aver superato l’ostacolo dei giudizi di alcuni. Se continuano così, presto anche le malelingue dovranno ricredersi.