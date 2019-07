È arrivato il 4 luglio e per gli appassionati di Serie TV oggi non è il giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, bensì la data del debutto di Stranger Things 3. La serie è ormai divenuta un cult per gli amanti della serialità americana e per i nostalgici degli anni '80. I nuovi episodi debutteranno oggi in streaming su Netflix e da settimane, tra le interviste ai creatori dello show e le recensioni della stampa americana, si parla di questa nuova stagione come "la migliore della serie".

A seguito di queste dichiarazioni è inevitabile che le aspettative del pubblico siano altissime e che autori, produttori e cast non vogliano deludere i fan di Stranger Things. Sono stati in molti a chiedersi quando, con precisione, la serie sarebbe stata disponibile oggi sulla nota piattaforma. Secondo gli aggiornamenti sulla pagina Instagram di Netflix Italia, alla fine dell'ultimo video pubblicato, Stranger Things 3 è già disponibile, probabilmente dalle 9.00 di questa mattina, considerato il fuso orario statunitense.

Stranger Things 3, i nuovi episodi: trama e cast

Stranger Things 3 debutta oggi 4 luglio su Netflix e, come già anticipato nei mesi scorsi, la terza stagione è ambientata nell'estate del 1985. I giovani protagonisti, liberi dagli impegni scolastici e dai compiti, passano le loro giornate estive alternando lo shopping nel nuovo centro commerciale di Hawkins, lo Starcourt, alle nuotate in piscina. La spensieratezza delle giornate estive, però, viene interrotta da una minaccia che, in realtà, non è mai andata via.

I ragazzi tornano a combattere le creature del Sottosopra e, stavolta, la battaglia è ancora più dura. Nel cast della serie ci saranno ancora Winona Ryder (Joyce), David Harbour (lo sceriffo Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max), Charlie Heaton (Jonathan), Natalia Dyer (Nancy), Joe Keery (Steve) e Dacre Montgomery (Billy). A loro si aggiungono Cary Elwes (il sindaco), Maya Thurman-Hawke (Robin) e Francesca Reale (Heather).

Stranger Things 3 disponibile oggi su Netflix: un testimonial d'eccezione

Per promuovere la pubblicazione della nuova stagione di Stranger Things, tra le diverse collaborazioni, Netflix Italia, in accordo con Mediaset, ha pensato ad un personaggio simbolo degli anni '80: Uan di 'Bim bum bam', il contenitore pomeridiano per bambini andato in onda dal 1981 al 2002. Nel filmato, Uan è sottoposto ad esperimenti all'Hawkins National Laboratory, proprio come è accaduto a Undici.

Per coloro che sono nati negli anni '80 è come rispolverare un album di ricordi.