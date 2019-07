Lunedì 8 luglio ha inizio una nuova settimana in compagnia della soap opera americana intitolata "Beautiful" che tiene incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 12 luglio fanno notare che Steffy dovrà prendere una decisione importante riguardo al futuro lavorativo. La ragazza penserà che sia arrivato il momento di affidarsi all'aiuto del padre per risolvere una serie di problemi. La giovane donna vorrà evitare che, nella sua azienda, Liam e Hope riescano a ottenere premi importanti in ambito lavorativo.

Pubblicità

Pubblicità

L'ex moglie dello Spencer vorrà evitare di essere mortificata riguardo al suo operato e potrà godere del sostegno del genitore. Ridge si dirà pronto per schierarsi dalla parte di Steffy e tale situazione potrebbe avere delle ripercussioni sul rapporto con il marito. La madre di Hope (Annika Noelle) non riuscirà ad accettare il comportamento del consorte che non avrà intenzione di restare imparziale di fronte alla richiesta ricevuta dalla figlia. Brooke vorrà evitare che possano esserci dei problemi per Hope ma la decisione del signor Forrester avrà delle ripercussioni sulla giovane Logan.

Pubblicità

Ridge pronto per sostenere la figlia

Ridge sarà sicuro di prendere una decisione giusta e annuncerà alla famiglia l'intenzione di finanziare la linea intimates promossa da Steffy che andrà a fare concorrenza con la Hope for the Future. Un altro capitolo riguarda il rapporto tra Steffy e Hope. La tregua tra le due donne giungerà al termine dopo la decisione di Ridge che ha provocato la rabbia di Hope e Brooke (Catherine Kelly Lang) a favore di Steffy.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ridge non vorrà rivedere la propria scelta e crederà di essersi comportato nel modo giusto dopo aver fatto i conti con il dispiacere per via della separazione tra Steffy e Liam.

Xander vicino a fare una scelta importante

Nel frattempo Xander si troverà diviso tra due donne che gli dimostreranno il proprio amore ma l'uomo non saprà in quale maniera comportarsi sebbene sia arrivato il momento di fare una scelta. Il pretendente, dopo una serie di valutazioni si dirà pronto per giungere a una conclusione ma non sarà facile comunicare la decisione a una delle due donne.

Lo scontro tra Hope e Steffy non avrà una pausa dopo il comportamento di Ridge e la Logan vorrebbe convincere il Forrester a cambiare idea. Xander compirà un primo passo nel rapporto con Emma e la inviterà a trascorrere un pomeriggio di relax ma la donna potrebbe rifiutare questa richiesta. La ragazza non avrà intenzione di iniziare una relazione con Xander. Questo comportamento insicuro permetterà a Zoe di approfittare della situazione e la donna proverà a sedurre l'ex e gli darà un bacio.