Le anticipazioni della prossima settimana di Beautiful, quella che va dal 22 al 26 luglio, sono davvero molto avvincenti. L'argomento che, sicuramente, la farà da padrone sarà quello legato all'affidamento di Will. Tutto sembra quasi pronto per l'udienza, ma Bill deciderà come al solito di agire con modalità non propriamente legali. Consapevole delle cattive intenzioni dell’ex marito, Katie capirà che la cosa migliore per non incorrere in qualche problema sia quella di sposare quanto prima Thorne: i due, quindi, si troveranno costretti ad affrettare il matrimonio.

Pubblicità

Pubblicità

Anticipazioni Beautiful da lunedì 22 a mercoledì 24 luglio: Brooke pericolosamente schierata con Bill

Lunedì 22 luglio nella soap opera americana Beautiful assisteremo alla definizione delle alleanze. Dopo che la guerra tra Bill e Katie è diventata aperta, tutti i membri della famiglia prenderanno una posizione. Brooke sarà sempre più schierata dalla parte di Bill, mentre Ridge da quella di Katie.

Pubblicità

Questo, ovviamente, non farà altro che aumentare le divergenze tra i due coniugi.

L'episodio di martedì 23 luglio, invece, sarà improntato su Hope e Steffy: le due ragazze, ormai, si tollerano a stento. Dopo che Ridge ha deciso di salvare la linea di sua figlia a scapito di quella della Logan, quest'ultima ha cominciato a nutrire un risentimento molto forte. In seguito ad una prima discussione in merito a questo argomento, le due ragazze avranno un nuovo scontro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Hope, infatti, accuserà Steffy di aver preso delle decisioni aziendali senza il suo consenso, mentre la Forrester ha assunto Sally e Xander senza dirle nulla. Nel frattempo Thorne e Katie prepareranno la festa di fidanzamento.

Mercoledì 23 luglio, invece, vedremo che l'alleanza tra Brooke e Bill diventerà sempre più pericolosa. Ridge si mostrerà particolarmente titubante dinanzi l'atteggiamento di sua moglie: a suo avviso, infatti, la cosa migliore per Will è che stia solo insieme a sua madre Katie.

Spoiler puntate 25 e 26 luglio: Katie e Thorne affrettano il matrimonio

La puntata di giovedì 25 luglio di Beautiful vedrà Bill agire, come suo solito, per vie poco legali. L'uomo chiederà al suo fidato collaboratore Justin di mettersi in contatto con il giudice che terrà l'udienza legata all'affidamento di suo figlio Will. L'uomo avrà, dunque, intenzione di non restare affatto con le mani in mano.

Pubblicità

Nell'ultimo episodio della settimana, quello di venerdì 26 luglio, vedremo che Katie capirà che il suo ex marito ha delle brutte intenzioni, proprio per questo motivo si confiderà con Thorne. I due promessi sposi perverranno alla stessa conclusione. Per cercare di evitare il peggio, è necessario che i due si sposino quanto prima. Proprio per questo, incominceranno a preparare rapidamente quanto occorre per la celebrazione delle nozze.