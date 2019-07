Sabato 20 luglio su rete 4, a partire dalle 21,15 circa, andrà in onda il nuovo appuntamento serale con la soap Una vita incentrato principalmente sulle indagini di Diego riguardo la scomparsa del figlio di Blanca. Il maggiore degli Alday infatti, ha capito che, quanto sempre dichiarato dalla sua amata al momento del parto corrisponde a verità e, grazie alla rivelazione di Carmen, è riuscito a intuire che Moises è vivo ed è tenuto nascosto in un convento, sotto le grinfie di Ursula.

Pubblicità

Pubblicità

Riera intanto, disposto a tutto pur di proteggere Carmen da Ursula, chiederà l'aiuto proprio di Diego, mentre Arturo vorrebbe operarsi al più presto per non perdere completamente la vista.

Una Vita, trama serale del 20 luglio: Diego scopre che il figlio di Blanca è vivo

Nel nuovo appuntamento serale su rete 4 di sabato 20 luglio, i fan della soap iberica conosceranno gli sviluppi sul destino del piccolo Moises, il figlio di Blanca, che la giovane mamma ha sempre cercato e creduto in vita.

Pubblicità

Sarà Diego, grazie ad una preziosa informazione di Carmen, a scoprire dove il neonato è tenuto nascosto e si recandosi insieme a Samuel presso il convento indicato dalla domestica. Qui, i due arriveranno sino alla cella numero 2, dove troveranno il 'chiama angeli' fatto a suo tempo per il piccolo Moises e Diego si convincerà del fatto che il bambino è ancora vivo. I due fratelli Alday quindi, metteranno al corrente di quanto scoperto sia Felipe che Leonor dichiarando loro che Moises è vivo ed è stato rapito da Ursula. Diego, nonostante voglia dire a Blanca la verità sul figlioletto, su consiglio di Samuel, deciderà di attendere il momento migliore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Una Vita, spoiler: Diego vuole svelare la verità a Blanca e si allea con Riera contro Ursula

Le anticipazioni delle nuove puntate serali in onda su rete 4, svelano inoltre che Arturo sarà sempre più demoralizzato e temendo di perdere la vista. Il colonnello vorrebbe operarsi al più presto, ma il medico gli dirà che non potrà eseguire l’intervento sino a quando sarà completamento cieco. L’insofferenza del Valverde preoccuperà anche Silvia, che non saprà come fare per tirargli su il morale.

Nel frattempo, dopo la scoperta fatta al convento, Samuel sembrerà prendere coscienza del fatto di essere stato manipolato da Ursula e si schiererà quindi dalla parte di Diego e Blanca, cercando di mettere i bastoni tra le ruote alla perfida dark lady, tentando di convincere Blanca a non fidarsi della madre. La Dicenta intanto, se la prenderà con Carmen per averla tradita, mentre Riera, stanco dei soprusi di Ursula contro la sua amata, andrà da Diego, stringendo un’alleanza con lui al fine di distruggere la dark lady.

Pubblicità

Questo e molto altro nell’appuntamento serale di Una Vita di sabato 20 luglio 2019, in onda su rete 4 a partire dalle 21,15 circa.