Forse ci siamo: dopo mesi di indiscrezioni e smentite a mezza bocca, pare che in casa De Martino-Rodriguez sia in arrivo la cicogna. Il Gossip che riporta il nuovo numero di Oggi, infatti, sostiene che Belen si sarebbe sentita male poco prima di registrare la puntata di debutto di Tu si que vales: per questo motivo, la conduttrice avrebbe preferito restare a riposo e lasciare il palco ai colleghi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Belen è in dolce attesa? L'indiscrezione dal backstage di Tu si que vales

Belen Rodriguez potrebbe essere in attesa del suo secondo figlio: questo almeno è quello che si deduce leggendo la notizia che ha lanciato in esclusiva il numero di Oggi uscito il 25 luglio. La rivista di gossip, infatti, riporta un episodio che sarebbe accaduto dietro le quinte di Tu si que vales, il programma che l'argentina conduce da anni con il supporto di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Sul popolare settimanale, dunque, si legge: "A suggerire che la bella soubrette possa essere nuovamente incinta, è il recente malore che dicono l'abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata Tu si que vales". Dunque, stando a questa voce, la 34enne si sarebbe sentita poco bene prima di cominciare a lavorare alla trasmissione che nel cast annovera nomi importanti come quelli di Maria De Filippi, Gerry Scotty, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e da quest'anno anche Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare.

Che la showgirl nei giorni scorsi sia volata a Roma per registrare lo show leader del sabato sera è certo: sul profilo Instagram della sudamericana sono state pubblicate tante foto e alcuni video della trasferta che tutta la famiglia De Martino (compresi Stefano e il piccolo Santiago) ha fatto nella Capitale per ragioni di lavoro. Sembra, dunque, che presto Belen condurrà di nuovo Tu si que vales con il pancione: è già successo mentre aspettava il suo primo figlio, che fosse in onda il format che cerca talenti di ogni genere.

Belen e Stefano innamorati a Ibiza

Terminate le registrazioni delle prime puntata della nuova edizione di Tu si que vales, la Rodriguez e il marito si sono goduti qualche giorno di relax a Capri a bordo del loro "gioiellino" nuovo di zecca: uno yacht extralusso che porta il nome del loro bambino, Santiago.

Dopo questa breve vacanza italiana, la coppia è rientrata a Ibiza: sui profili Instagram di entrambi i coniugi, infatti, è possibile vedere quotidianamente foto e video delle giornate in barca oppure in villa che trascorrono con il figlio e un gruppo sparuto di amici.

Contrariamente a quello che accadeva negli anni scorsi, quest'estate Belen si sta godendo le vacanze senza i genitori Veronica e Gustavo: a fare compagnia alla bella argentina, infatti, ci sono solo Stefano, il bimbo di 6 anni e pochi ma fidati amici che sono ospiti nella casa che ha affittato per ben tre mesi.