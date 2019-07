La stagione 2019-20 di Uomini e donne partirà ufficialmente il 16 settembre ma le prime registrazioni verranno effettuate prima, con tutta probabilità già a partire da fine agosto. Mancano, dunque, solo poche settimane all'annuncio dei tronisti che siederanno sull'ambita poltrona rossa nei prossimi mesi. Dopo i fallimentari percorsi di Giulia Cavaglià e Angela Nasti, con la rottura lampo con Manuel Galiano e Alessio Campoli a pochi giorni dalla scelta, i telespettatori chiedono di seguire il percorso di qualcuno davvero interessato a conoscere l'anima gemella.

Intervistata dal settimanale 'Uomini e donne Magazine', Raffaella Mennoia ha parlato dei provini da lei già effettuati per la prossima stagione e di coloro che, fino ad ora, l'hanno maggiormente convinta. Tra di loro ci sarà sicuramente qualche volto noto anche in seguito alla recente partecipazione a Temptation Island.

Raffaella Mennoia: 'Qualche volto lo conoscete già'

Con l'avvicinarsi della prima registrazione del Trono Classico, Raffaella Mennoia ha rilasciato alcune anticipazioni di Uomini e donne relative al Trono Classico.

Al tabloid dedicato al programma, l'autrice ha spiegato di avere effettuato i provini dei tronisti e di avere ridotto il campo ad una ventina di persone, alcune delle quali sono sicuramente già note ai telespettatori. Non solo: alcuni di loro potrebbero anche essere dei protagonisti di Temptation Island. Così, infatti, la collaboratrice di Mara De Filippi ha chiarito: "Il requisito per partecipare a Uomini e Donne è di essere single, perciò se nessuno di loro dovesse incontrare l’amore nei prossimi mesi, le porte del programma sono aperte”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Restano, dunque, di grande attualità i nomi di cui si parla da settimane a partire dai tentatori Alessandro Cannataro e Alessandro Zarino, per non dimenticare gli ex corteggiatori Antonio Moriconi, Giulio Raselli (anche single a Temptation Island) e Klaudia Poznanska.

Confermate le interviste ad Angela, Alessio, Giulia e Manuel

Affidandosi al settimanale 'Uomini e donne Magazine', Raffaella Mennoia ha anche chiamato in causa l'intervista alle ex troniste Angela Nasti e Giulia Cavaglià, insieme alle loro scelte Alessio Campoli e Manuel Galiano.

In seguito alle richieste dei fan sui social network, si è deciso di sentire direttamente la versione dei fatti delle due ex coppie, giunte alla rottura pochi giorni dopo la scelta nel Trono Classico. Tale faccia a faccia sarà caricato su Witty Tv il 26 luglio e avrà l'obiettivo di chiarire una volta per tutte le ragioni per le quali, dopo mesi di avventura televisiva, il loro rapporto è franato così velocemente a inizio estate.