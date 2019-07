Anche quest'anno al Comic-Con, che si è tenuto dal 18 al 21 luglio presso il San Diego Convention Center, hanno partecipato numerosi artisti - da attori a produttori - di film e serie televisive. Tra questi era presente anche il cast di Riverdale, una serie televisiva statunitense, un teen drama la cui storia si basa sui personaggi degli Archie Comics e che inizialmente doveva essere un adattamento cinematografico e non una serie televisiva.

Il telefilm è giunto già alla quarta stagione, che andrà in onda a partire dall'autunno prossimo e sarà costituita da 22 episodi. Durante il Comic-Con il cast non è voluto sbottonare troppo, ma ha annunciato qualche novità che attende gli amanti di questa serie televisiva.

Un omaggio a Luke Perry

L'evento all'interno del Comic-con dedicato a Riverdale quest'anno è stato aperto con un video con cui il cast ha voluto omaggiare Luke Perry, l'attore scomparso il 4 marzo di quest'anno, all'età di 52 anni, dopo aver subito due gravi ictus, e che nel telefilm ricopriva il ruolo del padre di Archie Andrews.

Per omaggiare l'attore, noto anche per aver recitato in Beverly Hills 90210, lo scrittore e produttore della serie televisiva, Roberto Aguirre-Sacasa, ha spiegato che essendo la morte di Luke Perry una grande perdita, la quarta stagione si aprirà con un episodio in suo onore. Il primo episodio quindi sarà intitolato In Memorial, durerà circa 60 minuti e vi parteciperà anche l'attrice Shannen Doherty, grande amica di Luke.

In merito alla sua presenza, l'attore Cole Sprouse, che nel telefilm interpreta Jughead Jones, ha dichiarato: "Avere Shannen Doherty sul set è stata davvero un’esperienza catartica. Ci ha aiutato ad affrontare i nostri sentimenti in seguito alla morte di Luke".

Le novità annunciate durante il Comic-Con

Il finale della terza stagione di Riverdale ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso: sembra che Jughead sia destinato a sparire; mentre Veronica, Archie e Betty dovranno nascondere un nuovo pericolosissimo segreto.

Durante il Comic-Con Camila Mendes, l'attrice che nella serie televisiva interpreta Veronica Lodge, ha anticipato che la quarta stagione sarà incentrata sull’ultimo anno di liceo e che nelle puntate ci saranno molti flashback che, alla fine, permetteranno ai telespettatori sia di capire quale segreto dovranno mantenere Veronica, Archie e Betty, sia altre cose che però non ha voluto approfondire. Non solo, ma in questa stagione verrà dato più spazio anche a Reggie ed alla sua possibile relazione con Veronica.

Reggi è interpretato dall'attore Charles Melton, che nella vita reale è fidanzato proprio con Camila Mendes.

Lili Reinhart, l'attrice che interpreta Betty Cooper, ha invece anticipato che già nelle prime tre puntate ci sarà un nuovo mistero da affrontare, ma non ha svelato altro: in merito gli altri membri del cast ci hanno scherzato su, affermando di non ricordare molto, perché nel corso di questa stagione “ci sono sempre tipo 12 misteri nello stesso momento”.

Infine, l'attore KJ Apap, che interpreta Archie Andrews, ha invece svelato che nel corso degli episodi i telespettatori scopriranno qualcosa in più su Mad Dog, il ragazzo che è stato il compagno di carcere di Archie nel Centro minorile di Loeb.

Gli attori Lili Reinhart e Cole Sprouse forse si sono lasciati

Dopo il Comic-Con si fa sempre più insistente la notizia secondo cui gli attori Lili Reinhart e Cole Sprouse si sarebbero lasciati. La coppia si è conosciuta durante le riprese della prima stagione della serie televisiva e prima di ufficializzare la loro relazione sono passati molti mesi, per poi pubblicare graziose foto sui loro profili Instagram.

Secondo alcune indiscrezioni la coppia, che si sarebbe lasciata all'inizio dell'estate, sarebbe comunque rimasta in buoni rapporti: proprio per questo sarebbero riusciti a comportarsi in modo molto professionale durante il Comic-Con, senza far trapelare nessuna notizia. I due attori infatti stanno insieme anche nel telefilm e nella quarta stagione saranno i fidanzati che avranno la relazione più solida di tutti, anche se dovranno superare alcune difficoltà dovute alla distanza.

La notizia della loro rottura non è stata ancora ufficializzata - né confermata né smentita - da nessuno dei due attori: anzi, in questi giorni Lily Reinhart ha pubblicato un simpatico post sul suo profilo Instagram con cui ha scherzosamente chiesto di non essere più costretta a stare in mezzo a Cole e a Kj Apa, che nella Serie TV interpretano rispettivamente Jughead e Archie.