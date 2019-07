Le avventure della nuova serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, non smettono di stupire. Nella puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 8 luglio 2019, ci sarà finalmente il tanto atteso bacio tra Ferit Aslan e Nazli Piran. L’avvicinamento romantico tra i due protagonisti della soap, avverrà proprio quando la cuoca sarà intenta a mettere al corrente il suo datore di lavoro del tradimento della sorella Asuman.

Il ricco imprenditore e la coinquilina di Fatos, dopo aver trascorso la notte in giardino, prenderanno un forte spavento, perché verranno a sapere che Hakan e Demet non hanno nessuna traccia di Bulut.

Riassunto puntata di giovedì 4 luglio

Nella parte iniziale della puntata che i telespettatori italiani hanno visto oggi, giovedì 4 luglio 2019, Nazli dopo aver sognato di essere al punto di baciare Ferit, è stata provocata da Fatos e Ayla. La stilista e la cantante hanno fatto notare alla loro amica che formerebbe una bella coppia con il suo datore di lavoro.

Successivamente l’Aslan ha sorpreso la sua cuoca, facendole dare una lezione da un famoso chef iraniano nella cucina della sua villa. Intanto Demet ha ricordato ad Asuman l’accordo che hanno sancito, ovvero di doverle riferire tutto ciò che accade alla pusula holding. Ferit, Engin, e i loro colleghi sono venuti a conoscenza che Hakan svolge delle attività illecite. In seguito la sorella di Nazli ha iniziato a fare la spia nell'azienda dell'Aslan per la sorella di Deniz.

Quest’ultimo invece ha chiesto alla Piran di aiutarlo a creare il nuovo menu del suo locale. Fatos dopo aver capito che Engin si è recato a casa sua per mettere un punto definitivo alla loro frequentazione, ha perso le staffe durante un turno di lavoro. La coinquilina di Nazli stufa delle continue lamentele dei clienti, ha deciso di smettere di fare la cameriera facendo una pessima scenata.

Trama episodio dell’8 luglio: Ferit e Nazli informati della sparizione di Bulut

Gli spoiler del ventunesimo episodio che verrà trasmesso su Canale 5 lunedì 8 luglio 2019, rivelano che Nazli si scaglierà contro la sorella, dopo aver appreso che aiutato ancora una volta Demet e Hakan ad ottenere l’affidamento definitivo di Bulut.

Durante l’accesa discussione, Asuman rigetterà le accuse della sorella, dicendole che anche lei è coinvolta con l’intricata faccenda. La coinquilina di Fatos in preda alla rabbia deciderà di mettere al corrente della verità Ferit. Purtroppo la Piran farà un passo indietro quando si ritroverà seduta sul divano del giardino in compagnia dell’Aslan. Quest’ultimo dopo aver mantenuto lo sguardo fisso sull’aspirante chef, oltre a sfiorarle la mano e ad accarezzarle il viso, la sorprenderà con un bacio appassionato.

Il giorno successivo, la sorella di Asuman e il ricco imprenditore si risveglieranno abbracciati, e riceveranno una bruttissima notizia. La cuoca e Ferit verranno a conoscenza della scomparsa di Bulut. Intanto Hakan approfitterà della situazione per compromettere ulteriormente la reputazione dell’Aslan, facendo credere alla polizia che ha rapito il nipote. Ferit e Nazli dopo essere stati interrogati per dimostrare di non essere coinvolti con la sparizione del bambino, uniranno le loro forze per ritrovarlo.

Il benestante manager e la Piran dopo aver riflettuto a lungo, penseranno che Bulut sentendo ancora la mancanza dei suoi defunti genitori, potrebbe essersi recato nella sua vecchia casa.