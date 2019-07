Chiara Ferragni è una delle influencer più conosciute ed amate in Italia. Le sue attività quotidiane sono molto amate e seguite sui social da parecchi fan, che adorano osservare attimi della sua vita sia in ambito lavorativo con la famiglia. Come ogni influencer però, la moglie di Fedez non è esente da critiche e commenti negativi, che non tardano mai ad arrivare quasi sotto ogni foto pubblicata dalla stessa nell'arco delle giornate. La donna è solita rispondere in modo molto ironico a chi ha da ridire sul suo conto.

Questa volta, ad averla offesa non è stato un fan su i social, ma una donna incontrata per strada mentre si stava recando a lavoro. La critica ha parecchio colpito la Ferragni, che ha deciso di fare un post su Instagram per far riflettere i suoi seguaci.

Chiara Ferragni racconta su IG cosa le è accaduto nella giornata di ieri

La Ferragni condivide con i suoi seguaci molti dei suoi pensieri e riflessioni. Alcune ore fa, la donna ha voluto raccontare cosa le è accaduto nella giornata di ieri 3 luglio.

Chiara ha scritto attraverso un post che una donna le ha fatto un commento terribile, mentre lei stava uscendo da un taxi prima di andare al lavoro. In base a quanto raccontato dall'influencer, questa signora nel vederla si è rivolta ad una bambina di circa 8 anni, molto probabilmente la figlia, dicendo a voce alta le seguenti parole: 'Non darle neanche attenzione, senza trucco è una m...'.

La moglie di Fedez ha rivelato di averla guardata sbalordita, dato che il commento così scortese nei suoi confronti e che quelle parole le sono rimaste nella mente per tutto il giorno.

La donna confessa di essersi chiesta come mai le persone devono sempre gettare fango sugli altri ed in particolar modo parlare male dell'aspetto fisico.

L'influencer si sfoga su Instagram attraverso un post

Colpita dalla parole della donna, Chiara Ferragni si è sfogata sui social, tirando in ballo anche le offese fatte alla sorella qualche giorno fa, quando qualcuno le disse che era troppo grassa. 'Giorni fa ho fatto chiesto ai miei follower se sono mai stati male per dei commenti negativi fatti sul loro aspetto fisico e l'89% di loro ha risposto di si.

Non è pazzesco?' scrive l'influencer. La Ferragni continua col dire che non capisce perché una mamma dovrebbe dire alla figlia che un'altra donna sta male senza trucco, invece di spiegarle che la vera bellezza è in realtà quella che ognuno ha dentro.

C'è però anche chi non condivide il pensiero della mamma di Leone. Un fan scrive ad esempio attraverso un commento al post che il fatto che qualcuno la trovi bella è un loro parere, così come lo è quello di chi dice che non è bella senza trucco e che dunque bisogna accettarlo.