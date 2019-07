Le avventure del nuovo sceneggiato di origini turche intitolato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, continuano ad essere ricche di intrighi. Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset, molto probabilmente le prossime settimane del mese di luglio 2019, Ferit Aslan dopo aver lasciato libera Nazli Piran, in poche parole di non essere più costretta a lavorare per lui contro la sua volontà, farà un gesto inaspettato. Il ricco imprenditore proprio quando la sorella di Asuman sarà sul punto di realizzare il suo sogno con l’aiuto della sua insegnante di giapponese, ovvero di aprire un ristorante tutto suo, la ostacolerà. Lo zio di Bulut acquisterà il locale che l’aspirante chef aveva appena preso in gestione.

Ferit bacia la sua cuoca, Nazli decide di licenziarsi

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani avranno modo di vedere le prossime settimane, rivelano che i due protagonisti Ferit e Nazli si vedranno costretti a lottare per poter vivere la loro storia d’amore. Purtroppo l’aspirante chef a seguito del bacio appassionato che si scambierà con il suo datore di lavoro nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dall’8 al 12 luglio 2019, assumerà un atteggiamento diverso.

Mentre lo zio di Bulut farà il possibile per parlare con la sua cuoca del loro avvicinamento, la diretta interessata lo eviterà in diverse circostanze. La sorella di Asuman riuscirà a confidarsi soltanto con la sua amica Fatos, visto che le dirà di non voler intraprendere una relazione sentimentale con il suo capo per non causargli dei problemi al lavoro. A quel punto Nazli sempre più stanca di dover continuare a mantenere segreto il tradimento della sorella, arriverà a fare una scelta inaspettata, visto che comunicherà all’Aslan di aver deciso di licenziarsi.

L’Aslan assume un detective privato, la sorella di Asuman rimane senza parole

Ferit rimarrà senza parole quando apprenderà che la Piran non vuole più lavorare per lui, soprattutto perché invece di dirglielo di persona glielo comunicherà tramite un biglietto. Il ricco imprenditore farà notare alla cuoca che se smetterà davvero di prestare servizio alla sua villa, dovrà pagare una penale. L’Aslan purtroppo si vedrà costretto ad accettare le dimissioni di Nazli, dopo aver avuto una lite con Deniz.

A quel punto il ricco imprenditore strapperà il contratto firmato dalla Piran, e la lascerà libera. In seguito Ferit per scoprire cosa nasconde la cuoca assumerà un investigatore privato, e verrà a conoscenza che ha preso in gestione un ristorante. Nazli farà i conti con dei debiti contratti dalla sorella, ma riuscirà ad uscirne fuori da questa brutta situazione grazie all’arrivo di suo padre ad Istanbul. Successivamente ci sarà un grande colpo di scena, perché l’Aslan spiazzerà Nazli.

Il ricco imprenditore acquisterà il ristorante della Piran, facendola rimanere sorpresa. Per scoprire se l'intento di Ferit sarà quello di mettere il bastone tra le ruote alla sorella di Asuman, non resta che attendere nuove anticipazioni.